Slušaj vest

Danas se na Mostarskom polumaratonu "Mostar run" desio istorijski podvig. Dečak Petar Šimun, koji ima 13 godina, istrčao je polumaraton, i to uopšte ne bi bilo čudno da on nije prvi dečak na svetu iz spektra autizma koji je uradio ovako nešto.

Ne radi se tu samo o istrčanoj trci. To su meseci redovnih treninga, a trka je samo kruna te upornosti i discipline! Pored njega su trčali Darko Rogina i Marko Cindrić, kao njegova podrška, dok su u sportskim invalidskim kolicima gurali devojčicu Džejlu, koja je takođe uživala u trci.

Podvig Petra Šimuna iz Hrvatske ubrzo je obišao region putem društvenih mreža, a njegovo učešće u trci objavljeno je, između ostalog, i na zvaničnom Instagram nalogu "Udruga Zvončica".

"Šimun Petar ispisao je istoriju u Mostaru - postao je prvi dečak na svetu iz spektra autizma koji je istrčao polumaraton! Na ovaj način Mostarski polumaraton dobio je posebnu notu i nešto po čemu će biti prepoznat u svetu", stoji između ostalog u njihovoj objavi uz fotografije s Mostarskog polumaratona.

"Ako ste mislili da nešto ne može - može! Pola trke sam trčala istovremeno naježena i sa osmehom ponosa na licu zbog Petra Šimuna! Ove godine se na Mostarskom polumaratonu ispisala istorija - dečak Petar Šimun, 13 godina, iz spektra autizma prvi put na svetu je izašao da pokori polumaratonsku distancu! Da li vam treba jači vetar u leđa od ovog?! Da li vam treba lepša vest danas? Džejla u ekipi uživa što i ona učestvuje u trci, i to u ovako važnom momentu kada se dešava istorijski događaj Ajmo svi da podelimo, lajkujemo, komentarišemo kako bi ova priča otišla što dalje da ceo svet čuje - moguće je uz podršku i veliko srce", napisala je.

