Slušaj vest

Praznik Mladenci obeležava se svake godine 22. marta i posvećen je mladim bračnim parovima koji su se venčali nakon ovog datuma prethodne godine. To je dan kada oni otvaraju vrata svog doma porodici i prijateljima, primaju goste i simbolično započinju zajednički život uz podršku najbližih.

Sveti četrdeset mučenika Sevastijskih

Istog dana, u crkvenom kalendaru slavi se i Svetih četrdeset mučenika Sevastijskih, koji su postradali za hrišćansku veru još 320. godine. Reč je o četrdeset vojnika iz Sevastije koji su, uprkos zabrani cara, primili hrišćanstvo i odbili da se odreknu svoje vere. Zbog toga su osuđeni na strašnu kaznu bačeni su u ledeno jezero tokom zime, dok je pored njih bilo zagrejano kupatilo kako bi ih iskušali da odustanu.

Bračni parovi koji su se venčali prošle godine 22. marta proslavljaju Mladence Foto: Andrii Shevchuk / Alamy / Profimedia

Jedan od vojnika nije izdržao i izašao je iz vode, ali je, prema verovanju, jedan stražar dirnut prizorom i verom mučenika ušao u jezero umesto njega, čime je broj ponovo postao četrdeset. Hrišćani veruju da se te noći pojavila neobična svetlost koja ih je zagrejala i da su na njihove glave sišli venci kao simbol večne nagrade.

Simbolika venaca za mlade supružnike

Upravo zbog tih venaca, ovaj praznik ima posebnu simboliku za bračne parove. Na venčanjima se mladencima na glave stavljaju venci koji predstavljaju tri važne stvari, dostojanstvo doma, spremnost na žrtvu i vernost, kao i večnu ljubav.

mladenčići Foto: Shutterstock

Običaji na Mladence

Običaji na Mladence su i danas veoma živi. Domaćice ustaju rano i mese 40 kolačića koji se zovu mladenčići, premazani medom. Oni simbolizuju sladak, dug i srećan život, i dele se deci i gostima.

Kako praznik uvek pada u vreme posta, trpeza je posna, a gosti dolaze da mladom paru donesu poklone i dobre želje. Nekada su to bili simbolični darovi, dok se danas često nose kućni aparati, slatkiši ili vino.

Savremena proslava Mladenaca

Savremeni običaji su doneli i nove načine proslave mnogi parovi danas obeležavaju Mladence u restoranima, uz veće proslave, ali suština ostaje ista: zajedništvo, ljubav i podrška na početku bračnog života.