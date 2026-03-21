Džozef Dagae (31),TV zvezda , uhapšen je 18. marta i zadržan u pritvoru dok čeka ekstradiciju u Floridu. Video njegovog privođenja pokazuje ga kako se šali sa pomoćnikom šerifa i komentariše hapšenje i osudu svog brata.

Washington County Sheriff's Office objavila je snimak privođenja, na kojem se vidi Džozef kako je pretražen i oduzeti su mu lične stvari. Na kraju, zamoljen je da skine burmu pre nego što je smešten u pritvor, dok ga terete za seksualni napad na devojčicu od 9 godina.

Privođenje i procedura

Video počinje detaljnom pretragom i kontrolom koja traje gotovo dva minuta. Džozef se šali i smeje dok ga pomoćnik pretražuje, a na pitanje da li je ikada bio u pritvoru, odgovara: „Ne na ovoj strani.“

On objašnjava pomoćniku da je njegov brat bio iza rešetaka zbog prethodnog incidenta, bez davanja detalja. Pomoćnik ga zatim pita za prezime, a Džozef odgovara: „Dagar“

Pretraga uključuje predaju šešira, kaiša, skidanje cipela i čarapa, pregled tabana i uklanjanje burme sa prsta pomoću masti.

Porodična pozadina

Džozef se oženio sa Kendrom Dagar 2017. godine, i par ima četvoro dece. Njihova veza i venčanje prikazani su u emisiji "Counting On", popularnog rijaliti formata o porodici Dagar

Par je takođe putovao u Panama Siti gde se Džozef tereti za seksualni napad na maloletnicu 2020. godine.

Optužbe i ekstradicija

Bay County Sheriff's Office saopštila je da je Džozef 17. marta konfrontiran od strane oca žrtve i da je navodno priznao „nezakonitu seksualnu aktivnost“ sa devojčicom.

Devojčica, sada stara 14 godina, izjavila je policiji da ju je Džozef navodno „manipulisao u donjem vešu i dodirivao genitalije“ nakon što ju je naterao da sedne u njegov krilo.

Džozef je odustao od prava na ekstradiciju na sudu, što znači da može biti prebačen u Floridu u bilo kom trenutku.

Prethodne kontroverze porodice Dagar

Ovo nije prvi skandal u koji su bili umešani članovi porodice Duggar i optužbe za seksualni napad na maloletnice. Otkriveno je 2015. da je Džozefov stariji brat Džoš seksualno zlostavljao četiri svoje sestre kada su bile deca.

Njegove sestre, govorile su javno o zlostavljanju u intervjuima i memoarima. Džil Dilard je povodom hapšenja Džozefa Dagara napisala:

„Oštro osuđujemo zlostavljanje. Podržavamo vladavinu zakona i nadamo se da će pravda biti zadovoljena. Naša srca su uz nevinu žrtvu i njenu porodicu. Molimo se da joj Bog da snagu, utehu i nadu, i da dobije svu pomoć i podršku koju zaslužuje.“