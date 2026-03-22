Odnos kraljice Džulijane i isceliteljke Grit Hofmans prerastao je iz pokušaja lečenja u ozbiljan skandal koji je podelio dvor i gotovo izazvao krizu holandske monarhije.

Jedan od najbizarnijih odnosa u modernoj istoriji evropskih kraljevskih porodica dogodio se iza zatvorenih vrata holandskog dvora – između kraljice Džulijane i kontroverzne isceliteljke Grit Hofmans, žene koju su mnogi nazivali holandskim Raspućinom.

Priča započinje iz majčinske boli. Džulijana je 1947. rodila ćerku Kristinu s teškim problemima s vidom, uzrokovanim rubeolom tokom trudnoće. Očajna i razočarana klasičnom medicinom, kraljica se okrenula alternativnim metodama lečenja.

Foto: KEYSTONE Pictures USA / Zuma Press / Profimedia

Tako je 1948. na dvor stigla Grit Hofmans – samoprozvana isceliteljka koja je tvrdila da leči polaganjem ruku. Ono što je počelo kao pokušaj pomoći detetu, brzo je preraslo u dubok i intenzivan odnos. Hofmans nije postala samo lekarka – postala je Džulijanina duhovna vodilja, savetnica i osoba od poverenja.

S vremenom je njen uticaj narastao do te mere da je počela da oblikuje kraljičine stavove o veri, politici i društvu. Posebno je zagovarala radikalni pacifizam, što je u jeku Hladnog rata izazvalo ozbiljnu zabrinutost.

Kako je Hofmansin uticaj rastao, tako je i kraljevski dvor počeo da se raspada iznutra. Jedan krug ljudi podržavao je kraljicu i njenu novu duhovnu orijentaciju, dok je drugi – predvođen princem Bernhardom – bio oštro protiv. Napetosti su bile toliko velike da je počelo da se govori o mogućem razvodu kraljevskog para, ali i o ustavnoj krizi.

Grit Hofmans Foto: Beneluxpress / AFP / Profimedia

Godine 1956. nemački časopis "Der Spiegel" objavio je detalje afere i time izazvao međunarodni skandal. Javnost je bila šokirana – kraljica jedne države navodno je bila pod jakim uticajem žene bez ikakvog formalnog položaja.

Kritike su bile nemilosrdne. Hofmans su nazivali manipulatorkom i fanatikinjom, dok je Džulijana optuživana da ugrožava stabilnost monarhije.

Kriza je bila toliko ozbiljna da je formirana posebna komisija koja je istražila situaciju. Konačna odluka bila je jasna – Grit Hofmans morala je da napusti dvor. Iako Džulijana nije lako prihvatila taj rasplet, politički pritisak bio je prejak. Kontakt između njih dve je prekinut, a kraljevski dvor reorganizovan.

Grit Hofmans Foto: Beneluxpress / AFP / Profimedia

Monarhija je preživela, ali afera je ostavila duboke ožiljke. Džulijanin ugled bio je narušen, a odnos s princem Bernhardom trajno promenjen.

Danas se ova epizoda smatra jednim od najneobičnijih trenutaka u istoriji evropskih kraljevskih kuća – upozorenjem koliko daleko može da ode spoj lične ranjivosti i nekontrolisanog uticaja iza kulisa moći.

Priča o Džulijani i Hofmans i dalje fascinira jer pokazuje da ni kraljevski status ne štiti od ljudskih slabosti – i da ponekad najveće krize ne dolaze iz politike, već iz ličnih odnosa.

