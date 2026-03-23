Leonid Radvinski, milijarder i većinski vlasnik platforme OnlyFans, preminuo je u 43. godini posle duge borbe sa rakom, potvrdila je kompanija u zvaničnom saopštenju. Vest o njegovoj smrti objavili su Reuters i Bloomberg, pozivajući se na izjavu predstavnika firme.

Portparol platforme naveo je da je kompanija „duboko ožalošćena“ zbog njegove smrti i da je Radvinski preminuo mirno, okružen najbližima, dok je porodica zamolila za privatnost u ovom teškom trenutku.

Bio među najbogatijim ljudima u tehnološkom biznisu

Radvinski je bio ukrajinsko-američki preduzetnik, a njegovo bogatstvo procenjivano je na oko 4,7 milijardi dolara. Najveći deo imovine vezivao se za kompaniju Fenix International Ltd, koja ima većinsko vlasništvo nad platformom OnlyFans.

Pored toga što je bio direktor i većinski akcionar, u poslovnim krugovima važio je i za investitora i filantropa. Njegovo ime godinama je bilo manje prisutno u javnosti od same platforme, ali je imao ključnu ulogu u njenom poslovnom usponu.

Preuzeo OnlyFans 2018. godine i ubrzao rast platforme

Leo Radvinski preuzeo je OnlyFans 2018. godine od porodice Stoukli iz Velike Britanije. Upravo u periodu nakon njegovog dolaska platforma je doživela snažnu ekspanziju i postala jedno od najprepoznatljivijih imena u svetu pretplatničkog onlajn sadržaja.

Prema podacima koje prenosi Bloomberg, korisnici su tokom 2024. godine na platformi potrošili rekordnih 7,2 milijarde dolara. Isti izvor navodi i da je Radvinski sebi od 2021. do 2025. isplatio ukupno 1,8 milijardi dolara kroz dividende.

