Jedan sasvim običan YouTube video pretvorio se u filmsku ljubavnu priču za Dani Skot (22), konobaricu iz Škotske koja se verila za Amerikanca nakon samo 24 sata od prvog susreta uživo.

Sve je počelo kada je Dani objavila video o takozvanim „dumb“ telefonima uređajima bez interneta i aplikacija. U komentarima joj se javio Džejk (24) iz Južne Karoline, rekavši da ga je inspirisala da i sam pokrene YouTube kanal. Ubrzo su počeli da razmenjuju mejlove, a zatim i svakodnevne telefonske pozive.

Iako ih je delilo više od 6.000 kilometara, brzo su shvatili da među njima postoji posebna povezanost.

"Odmah smo „kliknuli“. On je drugačiji, nežan, voli prirodu i gleda na svet na poseban način", ispričala je Dani.

Prvi put su se sreli u februaru ove godine, kada je Jake doputovao u Škotsku na 12 dana. Međutim, već nakon samo jednog dana zajedno, odlučio je da napravi veliki korak kleknuo je i zaprosio je tokom šetnje prirodom.

"To je bilo nešto najlepše što mi se desilo", rekla je Dani.

Ipak, njihova brzopotezna veridba nije naišla na odobravanje svih. Neki prijatelji smatraju da je prerano, s obzirom na to da je Dani samo četiri meseca ranije raskinula prethodnu veridbu.

"Ljudi ponekad osuđuju i to me pogodi, ali verujem da će vremenom shvatiti da sam zaista srećna", priznaje ona.

Par sada planira venčanje u Americi 2027. godine, dok Dani u međuvremenu radi na dobijanju vize kako bi se preselila u SAD. Do tada, Jake planira da je redovno posećuje u Velikoj Britaniji.

Neobična ljubavna priča, koja je počela jednim komentarom na internetu, pokazuje koliko nepredvidivi putevi ponekad mogu da spoje ljude.