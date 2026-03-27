Majka je uočila da njen sin ima limfangitis, infekciju koja može da bude veoma opasna

Slušaj vest

Majčinski instinkt često deluje preciznije od bilo kog medicinskog uređaja. Iako majke ponekad ne mogu stručno da objasne šta ih brine, one skoro nepogrešivo osećaju kada sa detetom nešto nije u redu. Upravo je takva intuicija spasila život jednom dečaku, a njegova majka je rešila da svoju priču podeli sa javnošću kako bi podstakla i druge roditelje da veruju svom unutrašnjem glasu.

U ispovesti za Daily Mail, ona je opisala trenutak kada je, skidajući čarapu svom sinu, primetila neobičnu crvenu liniju koja se protezala od nožnog prsta ka skočnom zglobu. Iako ju je okolina uveravala da verovatno preuveličava, ona se setila edukativne objave koju je videla na društvenim mrežama organizacije Tiny Hearts Education i odmah se uputila lekaru. Ispostavilo se da je njena hitra reakcija bila opravdana – dečaku je dijagnostikovan limfangitis.

Šta je limfangitis i kako ga prepoznati?

Limfangitis predstavlja ozbiljno zapaljenje limfnih sudova, koje se najčešće javlja kao posledica bakterijske infekcije. Ako se ne uoči na vreme, ovo stanje može brzo da progresira i dovede do fatalnih komplikacija poput sepsije, apscesa ili trovanja krvi.

"Limfangitis je znak da postoji upala u limfnim sudovima. Najčešće je uzrokovan bakterijskom infekcijom“, objavila je organizacija Tiny Hearts Education na Instagramu.

Simptomi na koje treba obratiti pažnju: Crvene pruge : One kreću od mesta povrede (ujeda, posekotine ili ogrebotine) i šire se ka najbližim limfnim žlezdama (pazuhu ili preponama).

: One kreću od mesta povrede (ujeda, posekotine ili ogrebotine) i šire se ka najbližim limfnim žlezdama (pazuhu ili preponama). Izgled linija: Mogu biti blede ili jarkocrvene, osetljive na dodir, a ponekad ih prate i plikovi.

Mogu biti blede ili jarkocrvene, osetljive na dodir, a ponekad ih prate i plikovi. Opšte stanje: Povišen broj otkucaja srca, groznica, drhtavica i opšta slabost organizma. Savet stručnjaka: Metoda obeležavanja sumnjivog traga

Edukativna platforma Tiny Hearts Education savetuje roditelje da, ukoliko primete ovakvu liniju, odmah iskoriste olovku bezbednu za kožu i iscrtaju granicu oko nje. Na taj način se najlakše prati da li se infekcija širi i kojom brzinom napreduje dok čekate pregled.

Foto: Profimedia

"To je znak da se infekcija pogoršava i da treba da potražite medicinsku procenu i lečenje, gde ćete obično dobiti antibiotike", ističu stručnjaci.

Ovaj savet već je pomogao mnogima. Jedna majka je podelila iskustvo kako je ista ova informacija spasila njenu ćerku, koja je nakon sličnih simptoma provela pet dana u bolnici na intravenskoj terapiji. Njena poruka je jasna: ako osetite da nešto nije u redu, ne čekajte - delujte odmah.

