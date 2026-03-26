Nakon skoro dve i po decenije života u Nemačkoj, gde je izgradio karijeru u marketingu i građevinarstvu, Srđan Strainović je shvatio da materijalno blagostanje ne garantuje unutrašnji mir. Iako je u Frankfurtu vodio uspešnu firmu, hronični nedostatak vremena za porodicu i otuđenost zapadnog načina života naveli su ga na radikalnu promenu – povratak u rodno selo Lopatnica kod Kraljeva.

"Proveo sam više od pola života u Nemačkoj, imao samo novac, ali nisam bio srećan. Po ceo dan sam radio, nisam viđao ni ženu ni decu. Tamo se samo radi i spava. Nemaš ni sa kim da odeš da popiješ kafu, sve se zakazuje po dva meseca unapred", objašnjava Srđan.

Ljubav koja spaja kulture: Od Irana do srpskog sela

Njegov najsnažniji oslonac u ovoj odluci bila je supruga Nasim, poreklom iz Irana, koja je zbog ljubavi prihvatila pravoslavlje i dobila ime Jelena. Rođena u Španiji, a odrasla u Nemačkoj, ova obrazovana arhitektica danas u srcu Srbije sa mužem podiže dvoje dece. U njihovom domu se, uz srpski i engleski, ravnopravno govore nemački, španski i farsi. Srđan ističe neverovatnu sličnost između srpskog i iranskog naroda, naročito u pogledu dubokog poštovanja porodičnih vrednosti.

Trnovit put do uspešnog organskog gazdinstva

Povratak na dedovinu 2018. godine nije bio nimalo jednostavan. Strainovići su kupili 27 hektara zemlje i suočili se sa potpunim nepoznanicama seoskog života. Početne greške su ih skupo koštale – od stoke koja je uništavala zasade do neuspeha u uzgoju malina. Ipak, upornost i ušteđevina pomogli su im da prebrode gubitke i postanu sertifikovani proizvođači organske hrane.

Danas njihovo imanje funkcioniše kao održiva ekonomija, ali su otišli i korak dalje uvodeći specifičan vid seoskog turizma. Umesto klasičnog odmora, oni gostima nude "radni turizam". Posetioci aktivno učestvuju u svakodnevnim poslovima – od košenja trave i brige o životinjama do pripreme drva za zimu, što predstavlja pravu atrakciju u ovom kraju.

Sreća pronađena u miru Lopatnice

Uprkos početnom skepticizmu komšija, Strainovići su dokazali da su tu da ostanu. Za Jelenu, život na selu doneo je dugo željeno zajedništvo koje im je u inostranstvu nedostajalo.

"U Nemačkoj sam po ceo dan bila sama sa decom, Srđana sam viđala tek uveče, kada je on već previše umoran. Imali smo novac, ali naš porodični život je trpeo. Želeli smo drugačiju budućnost. Hrabrost se na kraju isplatila. Ako voliš, sve je lakše", zaključuje ona za Agro TV.

Nakon četiri godine boravka u Srbiji, ova neobična porodica potvrđuje da se prava sreća krije u jednostavnosti i slobodi koju nudi život u prirodi.

Pogledajte video: Ljubavna priča iz Amazonije