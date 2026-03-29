Poznati bloger Perez Hilton otkrio je kroz kakvu je zdravstvenu agoniju prošao u Las Vegasu, gde je tri nedelje bio hospitalizovan nakon naglog pogoršanja stanja izazvanog gripom i nizom komplikacija.

Kako je sve počelo: Grip, greška sa lekovima i ozbiljne posledice

Prema njegovim rečima, sve je krenulo bezazleno – grip koji je trajao oko nedelju dana. Ipak, situacija je ubrzo izmakla kontroli.

- Imao sam grip oko nedelju dana pre nego što sam hospitalizovan. Uzimao sam lek za grip nedelju dana. Ali – i ovo je veliko ali – nisam ga uzimao sa hranom. Nikada to ne radim, a zaista morate da uzimate sve ove lekove sa obrokom - objasnio je.

Kao rezultat toga, 47-godišnji bloger "je dobio čir, zatim perforaciju, a zatim sepsu."

- Ljudi umiru od sepse. Dan pre nego što sam hospitalizovan, imao sam strašne bolove u stomaku. Pomislio sam: 'Ovo je čudno, ali proći će - rekao je kroz suze.

Ali do sledećeg jutra, Hilton više nije mogao da hoda i hitna pomoć ga je prevezla u bolnicu.

- Završio sam tamo 21 dan. Dok sam izašao, osećao sam se kao da poznajem sve - rekao je.

Stanje se dodatno zakomplikovalo:

došlo je do perforacije želuca

razvila se sepsa

bila je neophodna hitna hospitalizacija Borba za život u bolnici: Operacija i nove komplikacije

Lečenje je nastavljeno u Southern Hills Hospital, gde je, kako kaže, dobio „najbolju moguću negu“.

Nakon nekoliko dana lekari su morali da reaguju operacijom:

urađena je laparoskopska intervencija kako bi se pronašla perforacija

uklanjana je tečnost iz pluća

lečena dodatna infekcija koju je dobio tokom boravka u bolnici

Oporavak je bio spor i iscrpljujući. Dve nedelje proveo je u teškom stanju, dok je treća donela blago poboljšanje, ali je, kako ističe, bila najteža.

Oporavak kod kuće: Terapija i novi životni prioriteti

Iako je pušten kući nakon 21 dana, njegova borba još nije završena.

Hilton i dalje prima terapiju:

antibakterijske i antifungalne lekove

intravensku terapiju u kućnim uslovima

Ističe da prati svakodnevne znakove oporavka – lakše disanje, smanjenje otoka i stabilizaciju stomaka.

