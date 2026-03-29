Tog 15. aprila 1912. godine, “nepotopivi” Titanik, tada najveći i najluksuzniji putnički brod na svetu, krenuo je na svoje prvo putovanje iz Velike Britanije ka Americi. Za samo dva sata i 20 minuta, sudbina je zapečatila njegovu tragediju - od 2.224 putnika i člana posade, 1.523 osobe izgubile su život u ledenim vodama severnog Atlantika.

O tome šta se dešavalo u poslednjim trenucima pričali su preživeli, dajući nam priče pune straha, hrabrosti, ali i nepoznatih detalja koje zvanične knjige ne beleže.

Titanik je bio simbol moći i tehnološke inovacije početkom 20. veka. Kompanija „Vajt Star Lajn“ uložila je sve da brod dominira prekookeanskim saobraćajem, a zbog svoje veličine i napredne tehnologije nazivali su ga “nepotopivim”.

Pričao o Titaniku još uvek intrigira javnost

Ali koliko je Srba bilo na ovom brodu? Prema podacima sa sajta „Enciklopedija Titanika“, na Titaniku je bilo 34 putnika sa ovih prostora, svi u trećoj klasi. Samo Jozef Draženović iz Hrastelnice imao je tu nesreću da mu telo bude identifikovano - tela ostalih nisu nikada pronađena.

Ipak, bilo je i onih koji su preživeli. Među njima su Mara Banski, Ivan Jalševac, ali i Nikola Lulić - mladić iz sela, koji je ceo život bio u borbi za opstanak.

Klikom na link pročitajte priču oca koji je dao život da spasi decu sa Titanika.

Nikola je radio na njivi dok ga nisu regrutovali u austrougarsku vojsku. Nije želeo da služi vojsci koja nije srpska, pa je 1902. godine dezertirao. Nije se mogao vratiti kući, pa je trbuhom za kruhom krenuo u Ameriku. Nakon godina teškog rada u rudniku u Minesoti, vratio se u rodno selo, ali život tamo nije bio lak. Posao nije mogao da nađe, pa je odlučio da ponovo krene u pečalbu – ovaj put, sudbina ga je odvela na Titanik.

Nikola je kasnije opisivao Titanik kao plutajući grad, brod bez premca. Ali taj grad je ubrzo postao mesto straha i panike. Putnici treće klase nisu ni znali da brod tone dok voda nije počela da ulazi u njihove kabine. Čamaca za spasavanje bilo je premalo, a mnogi od njih spuštani su poluprazni, što je izazvalo bes i očaj među putnicima.

3D snimci Titanika otkrivaju nove detalje

O tome kako je Nikola preživeo postoje dve verzije. Jedna kaže da je, kada je završio u ledenoj vodi, imao oficirsku kapu i zato su ga izvukli u čamac. Druga, toplija verzija, priča da je spasio život detetu koje je upalo u vodu, a zahvalna majka ga je povukla u čamac.

Tako je Nikola imao priliku da vidi Titanik kako tone pred njegovim očima, a brod “Karpatija” ga je prevezao do Njujorka. Nakon kratkog boravka kod rođaka u Čikagu, nastavio je put u rudnik u Minesoti, gde je radio do kraja Prvog svetskog rata. Na kraju se vratio u domovinu i živeo mirno u novoosnovanoj zajedničkoj državi sve do smrti 1962. godine, u 79. godini.

Priče Srba sa Titanika nisu samo brojke i činjenice - to su sudbine, hrabrost i snaga koju nosimo kroz generacije. Nikola Lulić i njegovi saputnici dokaz su da čak i u najtežim trenucima, ljudska volja može nadmašiti nesreću.

(Kurir.rs/ Ona)

Ne propustiteŽivot"Kad majka dođe po vas, recite joj da sam je mnogo voleo" Otac je dao život da bi ih spasio sa Titanika, te kobne noći su ga poslednji put videli
Mišel Navratil sa bratom
Pop kulturaBaka iz "Titanika" imala život uzbudljiviji od filma: Prelepa Glorija odlučila da pobegne od Holivuda, a onda je stigao poziv koji se ne odbija
Glorija Stjuart u filmu Titanik
ZanimljivostiPredstavljen kao kukavica i ubica, svi su ga mrzeli 113 godina: U "Titaniku" pucao u davljenika, a istina je potpuno drugačija
Vilijem Mardok .jpg
Pop kulturaDikaprio nikad nije pogledao film "Titanik": Legendarni glumac priznao šta se krije iza toga
profimedia-0753157113.jpg

