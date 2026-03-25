Za preljubu sveštenika iz Banjaluke saznao ceo grad: Sa ljubavnicom otišao na put, njen suprug ga jurio kolima i prebio na mrtvo
Ova priča o preljubi dolazi iz jednog malog mesta, tačnije parohije nadomak Banjaluke koja poslednjih dana bruji o neverstvu svog sveštenika.
Identitet sveštenika nije otkriven, ne zbog sveštenika koji je pogazio najsvetije, već kako bi bio zaštićen identitet njegove porodice.
Sveštenik je ionako izvukao najdeblji kraj, ali je ipak, sačuvao živu glavu. Preljuba ga je mogla skupo koštati.
– Znate kako idu ovakve priče, ni ova se puno ne razlikuje, ali eto, glavni junak je naš pop, pa joj to daje na značaju. Ne razmišljaju ljudi, iako imaju i porodice i decu, pa kada dođe onaj trenutak da se preljuba otkrije, a uvek se otkrije posebno u manjim mjestima, onda porodica i deca koja nisu ni kriva, ni dužna, najviše trpe - priča sagovornik Srpskainfo i nastavlja.
– Oboje su naravno iz našeg mesta, on onako nije baš za pohvaliti po ljudskim osobinama, iako je sveštenik, a ona porodična, odnosno u bračnoj zajednici. Ne znamo tačno kada se ta ljubav, tačnije strast rodila, pretpostavljamo, ali znamo svi kada je i kako završila - dodaje on.
Prepostavlja se da je svemu kumovao nazvaćemo ga poslovni put, na kojem su bili i neverni pop i njegova ljubavnica.
– Kako god, ali kada je suprug popine ljubavnice saznao za preljubu jurio je autom preljubnika čak do Banjaluke, pa i dalje, gde ga je sustigao i prebio na mrtvo ime - otkriva detalje odlično obaviješteni sagovornik.
Kaže da nevernom popu nije pomoglo ni to što je poznanicima tvrdio da je povrede dobio na potpuno drugačiji način.
– Žao nam je zbog svega, ali eto neka je živa glava ostala, moglo je svašta biti, mada još uvek ne znamo kako će u konačnici reagovati popadija - zaključio je sagovornik.
