Silvija i Mislav Vlašić, par koji je pre tri godine osvojio simpatije publike u hrvatskom rijalitiju "Život na vagi", prolaze kroz najlepši period života. Početkom jula njihova porodica postaće bogatija za devojčicu. Za Silviju, vest o trudnoći bila je posebno emotivna zbog prethodnih zdravstvenih strahova.

"Osećali smo se presrećno i meni je prolazilo kroz glavu koliko smo blagosloveni, jer uz neke moje zdravstvene probleme nisam mislila da ćemo odmah uspeti", priznala je bivša takmičarka za portal "24sata.hr".

Srećna vest zatekla ih je na bračnom putovanju, a porodici su to saopštili na kreativan način – uz pomoć Dinamovih dresova. Na svojim su imali broj 25 kao simbol godine venčanja, dok su za buduću naslednicu pripremili minijaturni dres sa brojem 26, koji označava godinu njenog dolaska.

Neverovatna transformacija pred kamerama

Njihova zajednička priča počela je u sedmoj sezoni popularnog šoua, gde su ušli rešeni da promene loše navike. Rezultati su bili zapanjujući: Mislav je u takmičenje ušao sa neverovatnih 213.5 kilograma, a do samog kraja je skinuo skoro 89 kilograma. Trener Edo Mehmedović istakao je da je takav uspeh kod takmičara sa početnom težinom preko 200 kilograma prava retkost.

Silvija je takođe ostvarila ogroman napredak, smršavši sa 129.1 na 72.3 kilograma. Zajedno su izgubili više od 145 kilograma, ali su, pored zdravlja, pronašli i ljubav svog života. Voditeljka Marijana Batinić nije skrivala suze tokom finala, poručivši njihovim roditeljima da mogu biti ponosni na njih.

Svakodnevica i planovi za budućnost

Iako je šou završen, njihova borba za zdravlje i dalje traje. Silvija iskreno priznaje da održavanje težine zahteva stalan trud, ali da je u dvoje sve lakše.

"Kilogrami su bili i uvek će biti borba. Pokušavamo da ih održavamo uz planirane obroke i fizičku aktivnost, ali nismo uvek uspešni u tome. Uvek će biti uspona i padova, ali kako smo oboje u toj borbi, jako se podržavamo. Kad jedan padne, drugi ga podigne. Međusobna podrška mnogo znači. Sve je lakše u dvoje", objašnjava ona.

Danas žive mirnim životom, balansiraju između posla i porodičnih obaveza, a trenutno su fokusirani na renoviranje stana. Dolazak ćerke im je dodatna motivacija da ostanu dosledni zdravim navikama. Kako kažu, najponosniji su na to što su se pronašli i što skoro sve zacrtane ciljeve ostvaruju zajedničkim snagama.

"Najponosniji smo što smo pronašli jedno drugo i što se tako dobro slažemo u 90 odsto slučajeva, te da smo ono što smo zacrtali za sada i ostvarili", zaključila je Silvija Vlašić.

(Kurir.rs/24sata.hr)

