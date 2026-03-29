Slušaj vest

Priča o Stanku Uroševiću iz Leskovca već decenijama ledi krv u žilama i prepričava se s istim žarom. On je, naime, preživeo kliničku smrt, bio je mrtav punih 25 sati, a probudio se na sopstvenoj sahrani, tik pred spuštanje u raku.

Sve se odigralo uoči slave Aranđelovdan 1989. godine, kada je Stanko živeo kao podstanar sa trudnom suprugom i sedmogodišnjom ćerkom. Tvrdi da ga je jedne noći probudio misteriozni glas.

"Tu noć doživeo sam čudo, legli smo rano i u toku noći čujem glas koji me poziva i kaže: 'Stanko, ustani!' A kad sam otvorio oči video sam u sobi svetlost toliko jaku kao da je sto sunca sišlo, a bila je noć. Video sam i sebe i iz tog svetla se pojavljuje Gospod Isus Hristos... Video sam svoje telo kako leži pored moje žene u krevetu..." opisao je Stanko.

Foto: Youtube Printscreen

Njegova supruga je tek ujutru shvatila da je Stanko hlad kao led.Lekari iz hitne pomoći i patolog potvrdili su smrt, a onda je usledila sahrana na kojoj se desilo filmsko čudo. Njegova starija devojčica prva je primetila da se njenom ocu miču oči, a okupljeni ljudi počeli su panično da beže sa groblja.

"Grob iskopan, samo još opelo da održe, i da me sahrane, a ja ustajem. Doživeo sam kliničku smrt, umro sam i opet oživeo u trenutku kad je trebalo da me polože u grob, a moj sanduk je otišao drugom čoveku", do detalja je objasnio ovaj neverovatni čovek.

Sveštenik, koji je očigledno imao iskustva sa sličnim čudima, nije se uplašio, već mu se približio i mirno ga upitao da li se to možda predomislio.

Foto: Youtube Printscreen

Susret sa Hristom

Njegovo putovanje u zagrobni život obiluje detaljima koji se slušaju u neverici.

"Hristos mi onda kaže: 'Stanko, idemo...' Uplašio sam se i rekao mu 'Ko ste vi, kuda idemo', a on je rekao 'Ja sam tvoj Gospod' i prošli smo kroz zid, ne kroz vrata nego kroz zid. Čim sam ugledao Gospoda, ja više nisam imao svoju volju, samo sam prošao kroz zid sa njim, lebdeli smo, ne dodirujemo zemlju..." priča Stanko.

Video je reku koja ga je podsetila na njegovu rodnu Vlasinu, a onda su se iz ambisa pojavili demoni.

Foto: Printscreen/ YouTube/ Трезвеноумље

"Krenuli smo i ispod dole video sam reku kao moja Vlasina... tu sam ugledao merdevine spuštene od neba do zemlje, njima se penje Gospod, ja za njim, a mene sa strane za ruke i noge hvataju demoni, urliču, vrište, a dole ambis, pakao, demoni se cerekaju, smeju, vatra im izlazi iz očiju i usta, tu sekire, koplja, srpovi, sve čime mogu da me dohvate... Ali Gospod je napravio krst i svi popadaše dole..." priča on.

Stanko je opisao i stravične prizore pakla, gde je u ognjenom jezeru punom sumpora prepoznao neke svoje poznanike.

"...smrad, hladnoća, strašno i tamo vidim ognjeno jezero s vatrom, sumpor, vidim ljude koje poznajem, jednog je progutala zmija do grudi, a on pokušava da se iščupa, neke sam komšije, prijatelje video kako im gori glava, jauk, lelek... Ja pitam 'Gospode, zašto ovi', a on mi kaže: 'Ti bolje znaš, ti si ih poznavao - lopovi, pijanci, ubice, varalice, prevaranti, oni koji su otimali tuđe, zakidali na meri'", ispričao je Leskovčanin.

Foto: Printscreen/ YouTube/ Трезвеноумље

Nasuprot toj patnji, u raju je osetio neopisiv mir i lično je video svetitelje poput Svetog Nikole, Svetog Mihaila i Svetog Đorđa.

"Sve vreme bio sam nag, ali kao anđeo, bez pola, a Gospod je nosio beli ogrtač. A napred i pozadi bleštao je krst u koji ne može da se gleda koliko je isijavao svetlost... I onda mi on kaže: 'Stanko, ovo je Božji raj, razgledaj'. video sam Svetog Oca Nikolaja, Svetog arhangela Mihaila, Svetog Đorđa, anđele... Osetio sam mir, video sam ljude koje sam znao iz detinjstva..." kaže Stanko i dodaje je video drugara iz osnovne škole koji je davno poginuo, ali mu nije bilo dozvoljeno da razgovara sa njim.

Foto: Printscreen/ YouTube/ Трезвеноумље

Povratak među žive

Nakon što mu je pokazao rajske lepote i Nebeski Jerusalim sa palatom od stakla, gde je video i Bogorodicu kako živa izlazi iz ikone, Hristos mu je saopštio svoju konačnu odluku.

"'Jesi se nagledao ove lepote', pita me Gospod i kaže: 'Ovde će biti tvoje mesto, a sad je vreme da ti pokažem nešto drugo, sad ću da te vratim na zemlju', kaže on, 'jer je dole jedna devojčica koja mnogo plače'", rekao je Stanko i dodao da mu je Gospod dao izričit zadatak da svima svedoči da Bog postoji, te da širi istinu o raju i paklu. Gospod mu je preneo 21 važnu lekciju o tome kako čovek treba da živi i da se ponaša, a on se i dan-danas trudi da to poštuje.

Foto: Printscreen/ YouTube/ Трезвеноумље

"Mi mislimo da ogovaranje nije ništa, a nije tako... Vidi kakav je čupav, kakav je ovaj, ne vredi ništa... Ko smo mi da sudimo, mi tako preuzimamo Božji sud, a to nije naš posao", kaže Stanko.

Stanko svedoči da je nakon buđenja punih četrdeset dana samo plakao i apsolutno nije mogao da progovori nijednu jedinu reč. O ovom čudu iz Leskovca se nadaleko čulo, pa su mnogi lekari sa interesovanjem slušali njegovu ispovest.

Sastao se i sa stručnjakom za mozak Laslom Puškašem, koji mu je jasno poručio da je to prava božja stvar, jer mozak bez ikakvog oštećenja može da izdrži najviše četiri minuta bez kiseonika.

Svoju priču je lično podelio sa mnogim duhovnicima, pa je tako dva puta bio kod pokojnog patrijarha Pavla, dok je sa patrijarhom Irinejem razgovarao nebrojeno puta. Danas ga vode vera i ogromna želja da pomogne svakome kome je to potrebno.

(Kurir.rs/ Blic žena)

