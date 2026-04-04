Teodora Isailović nije samo postala viralna atrakcija zato što je pevala do samog porođaja; ona je postala simbol tihe, ali razorne ženske snage.

U petom mesecu trudnoće, kada je život trebalo da bude najlepši, njen verenik je izabrao drugu ženu, ostavljajući Teodoru da se bori sa trombofilijom, dijabetesom i pritiskom, dok su na profilu "druge žene" bile slike njegovih poklona.

Baš u trenutku kada je Teodora bila najosetljivija. U petom mesecu trudnoće, muškarac u kome je videla sigurnost i oslonac odlučio je da ode, razlog ju je šokirao - otišao je kod druge.

- Jedva sam i ostala trudna, bukvalno je beba bila iz trećeg pokušaja. Veza je tekla super, savršeno, sve je bilo kako treba. I kada smo se odselili da živimo privatno, desilo se nešto što nisam očekivala, dečko, tada već verenik, koga sam volela me je napustio u petom mesecu trudnoće, otišao sa devojkom nekom koja nije iz Beograda i nije se više vratio - rekla je Teodora Isailović prisećajući se najbolnijeg događaja u njenom životu.

Završilo se tamo gde je i počelo - u Tumanu

Teodora je objasnila da je bivši partner nju verio u manastiru Tumane nakon samo 4 meseca poznanstva.

- Sve se završilo tamo gde je i počelo, u Tumanu. Tu me i verio, tu sam i saznala da ima tu devojku. Mnogi mi nisu verovali, mislili su da preuveličavam zato što me drmaju hormoni, zato što sam trudna, ali dok sam ja objasnila ljudima i dok su shvatili šta se dešava, već sam se porodila pa je prošlo. Kao da je neki znak. Ja sam ubeđena u to da ima Boga zato što neke stvari koje mi planiramo pa ne ispadnu, opet budu bolje zato što je onaj gore tako smislio - rekla je povređena Teodora.

Kako kaže, nakon bolnog događaja, ona nije zadobila samo slomljeno srce već i visok kortizol, trudnički šećer i pritisak koji skače od svakog novog udarca. Njoj su takozvani prijatelji slali slike koje je kačila nova izabranica njenog bivšeg, to su bile slike raznih poklona i ogromnih plišanih meda, bio je to još jedan udarac za nju. Navodi da je pored svega toga spas pronašla u pevanju.

"Videli su da sam trudna, pa su želeli da im pevam"

- Pevanje je došlo kao neki vid spasa. Čak mi je i psihoterapeut rekao da koliko god mogu, idem među ljude, da pričam, da izbacujem to iz sebe zato što me to... To mi je kao neki kamen u želucu koji vas onako steže. Dosta ljudi mi se javljalo preko Instagrama, vide da sam trudna, pa hoće da im pevam na krštenju. Ja kao hajde još jedna nedelja, hajde još jedna nedelja i ja tako nedelja do nedelje i otišla sam da se porodim - kaže Teodora.

Kako kaže, ponekad joj je bilo teško da gleda druge parove kako razmenjuju nežnosti ili zajedno slave rođendane svoje dece.

- Jako je bilo nezgodno da dok pevaš na rođennjima drugih ljudi i gledaš te očeve kako su srećni što su dobili dete, a ti razmišljaš o sebi, a šta ću ja? A kako ću ja, ko će meni da pravi rođenje? Meni je drugarica koja je takođe pevačica napravila rođenje, to je bilo iznenađenje za mene i bila sam presrećna. Iz jedne loše priče upoznala sam mnogo dobrih ljudi - ona je objasnila i zatim dodala:

- Sećam se da sam odradila svirku, pevala sam, došla sam kući i zove me tata i kaže "sine hoćeš li se poroditi više"? Ja rekoh ma neću, idi kući spavaj. Kako sam sela na kauč tako je pukao vodenjak. Rekoh tata vraćaj se kući, vozi me u porodilište, ne mogu. I stvarno me odvezao. Mnogo su mi pomogli - ispričala je.

Kako kaže, ponovo je pevala samo tri nedelje od porođaja, vratila se da živi sa roditeljima i kada bi joj bilo teško oni i komšije bi joj pomagali u svemu.

Šta se dogodilo sa ocem deteta?

Objašnjava da je razočarana u oca svog deteta, kako kaže, "nije se pokazao ni kao čovek a ni kao otac". Teodora je rekla da je on tvrdio da dete nije njegovo, opisuje da je to ekstremno zabolelo, u početku je bilo i sramota od drugih ljudi zbog njegovih reči. Ipak, on danas nije u njihovim životima i za nju to predstavlja ogromno olakšanje.

- Nema ga. Nikad je nije video, ne zna ni kako se zove, ne zna ni njen datum rođenja. Njemu su javili drugi ljudi da je dobio dete. On živi neki svoj život.

Mislim nek je živ i zdrav i samo da je što dalje. Ako već nije bio tu kad mi je bio najpotrebniji, ovo sad što prolazim je ništa. Sad smo se već i uhodale i navikle smo se jedna na drugu, imamo neki životni ritam već, samo bi nam pravio problem - rekla je ona za Telegraf.