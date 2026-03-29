91-godišnji američki veteran Dvejn Mengotovo 70 godina je verovao da ga je ljubav njegovog života ostavila. Tek kasnije otkrio je da je istina bila potpuno drugačija. Njihova priča započela je 1953. u Japanu, gde je kao vojnik upoznao Pegi Jamaguči. Iako su bili zajedno samo nekoliko meseci, zaljubili su se i planirali venčanje nakon što je Pegi ostala trudna.

Njihovu vezu prekinuo je Menov povratak u SAD, kada je poslat nazad u Ajovu. "Kad sam ulazio u avion, iza sebe sam ostavio vrlo nesrećnu devojku u suzama, koja je pored toga bila i trudna", napisao je kasnije. Obećao joj je da će je dovesti kod sebe čim bude mogao. Međutim, po povratku kući saznao je da je njegov otac potrošio svu njegovu ušteđevinu, pa nije mogao da ispuni obećanje.

Ponovo su se sreli nakon 70 godina

Pegi mu je u međuvremenu slala pisma, ali Men nikada nije odgovarao jer ih nije ni dobijao.Njegova majka je pisma, kako je kasnije otkriveno, spaljivala. "Nije htela da se oženim Japankom", objasnio je Men za KETV NewsWatch. U poslednjem pismu Pegi mu je napisala da je izgubila dete i da se udala za drugog muškarca, što ga je slomilo. "Ta devojka misli da sam je napustio, a ta pomisao me jednostavno ubija", rekao je.

Iako je kasnije zasnovao porodicu, Men nikada nije zaboravio Pegi. Njegova deca su odlučila da mu pomognu i objavila su njegovu priču na društvenim mrežama, a za manje od mesec dana Pegi je pronađena u Mičigenu.

Ključnu ulogu imala je istraživačica Teresa Vong, koja je pronašla stari novinski članak s njenim novim prezimenom. "Ne mogu ni da zamislim da neko nosi takvu tugu 70 godina", rekla je Vong. Zahvaljujući tome, njih dvoje su se napokon ponovo sreli.

Ratni veteran se sreo s ljubavlju svog života nakon 70 godina

Susret je prošao emotivno i bez neprijatnosti, a odmah su se prisetili zajedničkih uspomena. "Sećaš li se kako smo plesali?", pitala ga je Pegi.

Men joj je tada objasnio da je nikada nije napustio i pokazao joj njene stare fotografije koje je ceo život nosio u novčaniku. Zagrlila ga je, a kasnije se otkrilo da ni ona njega nije zaboravila jer je sinu dala srednje ime Dvejn. Men je u međuvremenu preminuo, ali njegova porodica kaže da je barem na kraju života pronašao mir.

