Od četvrte nedelje Vaskršnjeg posta vernici mogu da se pričeste više puta nedeljno, ukoliko to, naravno, žele. Mnoge žene dolaze na liturgiju i pričest sa maramom preko glave, iako je van crkve ne nose. Otac Predrag Popović prokomentarisao je koje greške pravimo kad odlazimo u crkvu i da li je nošenje marame samo u crkvi licemerje ili gest poštovanja.

Foto: Klavdiia Arziukova/Shutterstock

Na bogosluženjima u crkvi većina žena nosi marame kako bi sakrile kosu i poštovale nepisano pravilo da u crkvu ne smeju da uđu nepokrivene glave. Takođe, kad dolaze na pričešće uvek oblače dugu suknju ili haljinu. Otac Predrag Popović prokomentarisao je da li mu je važno kako se vernici oblače kad dolaze u crkvu.

"Ja nikad nisam imao problema sa tim da li neko nosi maramu ili ne, da li nosi dugu suknju ili ne, ali mi je smetalo što nosite karmin kad se pričešćujete. Na kašičici ostaje karmin, a onda se drugi iza vas pričešćuju tom istom kašičicom", kaže otac Peđa, prenosi Blic žena.

otac Predrag Popović Foto: Printscreen YouTube

On podseća da bi prilikom svakog odlaska na sveto mesto, bilo da vernici idu na pričešće ili ne, trebalo da budu svečanije odeveni.Pravilo se ne odnosi samo na žene, već i na muškarce.

"Druga stvar koja mi smeta jeste kad ljudi dolaze na pričešće, a boje se zaraze, pa sa kašičice zubima skidaju pričešće. Pričešću treba pristupiti na taj način da svi mislimo da nismo dostojni pričešća", ističe otac Peđa.

