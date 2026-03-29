Noelija Kastiljo Ramos (25) iz Barselone preminula je 26. marta uz pomoć eutanazije, potvrđeno je iz bolnice. Pre godinu dana poručila je da želi da umre na ovaj način. Njena priča duboko je uznemirila svetsku javnost. A nakon vesti o njenoj smrti objavljen je snimak koji sam čin možda čini još kontroverznijim.

Na tom snimku čuje se kako otac Noelije Kastiljo Ramos ohrbaruje svoju ćerku da napravi nekoliko koraka, uz pomoć štapova.

"Moja ćerka će ponovo trčati"

Đeronimo Kastiljo, koji je zabeležio ovaj video, govori ćerki da će "ona ponovo trčati" i naziva je "svojom mašinom" kako bi naglasio njenu snagu kojom se borila sa tragedijama, koje su je zadesile. Video je objavio španski Okdiario.

Na tom snimku vide se kako se Noelija Kastiljo Ramos osmehuje. Video je izazvao buru emocija, prikazuje trenutke nade i optimizma.

Noelija Kastiljo Ramos dala je prošle nedelje svoj poslednji intervju, njen otac pokušavao je da zaustavi eutanaziju, sudija je odbio njegov zahtev. Hrišćanski advokati, organizacija koja je zastupala njene roditelje, rekla je za TMZ da ni majka ni otac nisu prisustvovali sprovođenju eutanazije.

Najbolja prijateljica Noelije Kastiljo: "Želela sam da je ubedim da se predomisli"

Noelija je bila žrtva višestrukog silovanja. Napastvovao ju je bivši momak, a 2022. silovala trojica mladića. Nakon toga je skočila sa petog sprata zgrade. Pokušaj samoubistva ostavio ju je paralizovanu od struka nadole. Patila je od jakih, hroničnih bolova, a prema medicinskoj dokumentaciji nije bilo poboljšanja njenog zdravstvenog stanja.

Zatražila je eutanaziju 2024. godine, ali njen otac je blokirao postupak, pa je slučaj završio na Evropskom sudu gde je ovog meseca odbijen njegov zahtev za obustavu procesa.

Eutanazija je izvršena prošlog četvrtka u 17 časova. Sat ranije njena najbolja drugarica Karlsa Rodrigez dotrčala je do bolnice u Barceloni i zatražila da je vidi Noeliju nadajući se da će se predomisliti.

Naišla je na kordon obezbeđenja koji je bio postavljen ispred te ustanove, zbog desetine ljudi koji su protestovali protiv eutanazije. Obezbeđenje nije dozvolilo Karli da uđe u bolnicu.

"Htela sam da pokušam da je ubedim da promenim mišljenje", rekla je kroz suze, prenosi Sky news. Rekla je da su ona i Noelija odrasle zajedno i da su pohađale istu školu. Izgubile su kontakt "kada je Kastiljo rešila da umre".

Da je Noelija Kastiljo rešila da umre uz pomoć eutanazije, saznala je preko medija. Želela je da joj kaže koliko je podrške da nastavi dalje, uprkos teškoćama, dobijala preko mreža. "Toliko toga je prošla", dodala je prijateljica pa dodala da je njenoj majci ostavila pismo za Noeliju.

Noelija tražila ove 4 fotografije

Noelija Kastiljo Ramos izjavila je za špansku televiziju Y Ahora Sonsoles da ne želi da njeni roditelji budu uz nju, u momentu eutanazije. „Rekla sam im da porodica može da dođe da se oprosti, ali ne u trenutku kada mi daju injekciju".

Želela je da lepa ode sa ovog sveta, pa je tražila najlepšu haljinu i da je malo našminkaju, ali i da ove fotografije budu pored nje: portret svoje majke, sliku svog psa iz detinjstva, jednu prvog dana škole i četvrtu iz detinjstva, za koju je rekla da oslikava „srećne“ trenutke u njenom životu.

„Želim sada da odem u miru i prestanem da patim, tačka", poručila je. Njena majka Jolanda Joli Ramos rekla je za špansku televiziju da se nada da će se njena ćerka predomisliti, obećala je da će biti uz nju „do samog kraja“.

Noelija je bila na psihijatrijskom lečenju od svoje 13. godine, kada su joj se roditelji razveli. Na kraju joj je dijagnostikovan opsesivno-kompulsivni poremećaj (OKP) i granični poremećaj ličnosti (GPO).

Njen otac svedočio je njenom pokušaju samoubistva u oktobru 2022. Kada je pokrenuo postupak da se spreči eutanazija, rekla je da više ne oseća sažaljenje prema njemu.

