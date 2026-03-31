Sudbina Tanje Nikol Kač jedna je od najpotresnijih priča o nestaloj deci u Americi. Imala je četrnaest godina kada joj se izgubio svaki trag, a pronađena je tek deceniju kasnije, u kući čoveka kog je poznavala iz škole. Iako njena životna priča obiluje traumama, danas je posvećena tome da pomogne drugima da prepoznaju manipulaciju i opasne odnose.

Tanja Nikol Kač rođena je 14. oktobra 1981. u predgrađu Pitsburga. Posle razvoda roditelja, otac Džeri Kač dobio je puno starateljstvo i preselio se sa Tanjom kod svoje devojke Džoane u Mekisport. Nova sredina za devojčicu nije bila laka. U školi se teško uklapala i često trpela vršnjačko nasilje.

"Bila je uplašena. Nije želela da učestvuje u tome", prisetio se njen otac Džeri u razgovoru za People Magazine Investigates.

Tanja Nikol Kač

Kod kuće, odnosi sa Džoanom bili su napeti, pa je Tanja povremeno bežala, ali bi se obično vraćala posle jednog dana. Otac je uvek prijavljivao njen nestanak, verujući da je reč o kratkom, impulsivnom begu.

U tom periodu Tanja se zbližila sa školskim čuvarom Tomasom Houzom, tada 38-godišnjakom. Predstavio joj se kao zaštitnik, neko ko je razume, i vremenom je počeo da je izvodi sa časova kako bi razgovarali.

"Počeli smo da se bolje upoznajemo. Izvodio bi me iz časa samo da bi razgovarao sa mnom", prisetila se Tanja.

U februaru 1996. godine Tanja je nestala. Džeri je isprva mislio da se radi o još jednom impulsivnom begu, ali kako su se dani ređali, postao je svestan da je ovaj put drugačije i prijavio nestanak 14. februara.

Tomas Houz

Godine zatočeništva

Tomas Houz je u međuvremenu osmislio način da Tanju trajno izdvoji iz njene porodice. Odveo ju je kod prijateljice Džudi Sokol, gde su joj ofarbali kosu i ostala nekoliko nedelja. Tu ju je prvi put silovao. Nakon toga, Houz ju je doveo u kuću svojih roditelja, gde je živela skriveno godinama.

Tanja je kasnije svedočila da je Houz uspostavio potpunu kontrolu nad njenim životom, držeći je zatvorenu u sobi i zastrašujući je pretnjama šta bi se desilo ako bi iko otkrio da je tamo.

"Preuzeo je potpunu kontrolu kada je znao da sam u njegovom stisku", ispričala je.

Njeni dani bili su ograničeni na tihe aktivnosti, poput čitanja i gledanja televizije gotovo bez zvuka. Više puta je pokušala da pobegne, ali bi se povukla zbog konstantnih pretnji.

"Kad god bih pokušala, pretio bi mi životom", rekla je u više intervjua.

Tanja Nikol Kač

Trenutak slobode nakon deset godina

Tek 2000. godine Houz joj je dozvolio da se predstavi novim imenom "Niki Dajana Alen" i navodno je prikazivao porodici kao svoju devojku. Polako joj je puštao na minimalnu slobodu, ali u kontrolisanim uslovima. Otišla je i do prodavnice da kupi odeću, a kasnije se zaposlila u lokalnom marketu JJ's Deli Mart 2005. godine.

Radno okruženje i odnos vlasnika, Džoa Sparika i njegove supruge Dženet, pokazali su Tanji kako izgleda zdrav i normalan odnos, što ju je ohrabrilo da progovori.

20. marta 2006. godine, Tanja je konačno skupila hrabrost i rekla Džou Spariku svoje pravo ime i istinu o godinama koje je provela zaključana.

On je odmah pozvao policiju.

Tanja Nikol Kač danas

Kada je policija došla u Houzovu kuću, Tanja je ušla u patrolno vozilo i izgovorila rečenicu koja je označila njen novi početak:

"Ne znam kuda ću ići dalje, ali se nadam da je to dom."

Ponovni susret sa ocem bio je emotivan i bolan, pun suza i olakšanja. Po povratku kući, slavili su uz tortu.

Međutim, mnogo kasnije, Džeri i Džoan su rekli da Tanjina priča nije potpuno tačna i smatrali su da je Tanja mnogo ranije mogla da pobegne.

Suđenje, kazne i život posle svega

Tomas Houz uhapšen je i suočio se s nizom optužbi, uključujući seksualne prekršaje, narušavanje starateljstva nad detetom i ugrožavanje maloletnika. Na kraju je osuđen na 15 godina zatvora.

Njegova bliska poznanica Džudi Sokol takođe je osuđena na kaznu zatvora zbog svoje uloge u prikrivanju Tanjinog identiteta.

Houz je pušten na slobodu u februaru 2022. godine nakon što je u potpunosti odslužio kaznu, a i dalje živi u istoj kući. Tanja, koja živi nedaleko od tog mesta, priznala je da i dalje oseća strah.

"Ne želim da gledam u oči čoveka koji mi je učinio tako užasne stvari", rekla je.

