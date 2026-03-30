Britani Desborou (38) postala je baka još pre četrdesete i i dalje izaziva čuđenje ljudi je mešaju sa njenom ćerkom Makenzi, a njen najmlađi sin je samo godinu dana stariji od unuka. Internet ju je već okrunio titulom „najseksi bake na svetu“, a ona se tome samo smeje.

„Kada je Makenzi bila tinejdžerka, često smo izlazile zajedno i ljudi su nas mnogo primećivali“, kaže majka četvoro dece. „Mnogi su nas mešali sa sestrama ili bliznakinjama i bili su zbunjeni kada bih im rekla da smo zapravo majka i ćerka. Neki su čak mislili da je Makenzi moja mama. Srećom, njoj je to uvek bilo smešno a meni je to neverovatno laskalo“, kaže Britani.

Postala baka u tridesetim

Njihova priča počela je kada je imala 17 godina, kada je zatrudnela sa svojim sadašnjim mužem Krisom (39), kojeg je upoznala na školskoj žurci.

„Bila sam u šoku što se to dogodilo. Znala sam da Kris želi decu odmah, ali oboje smo bili tako mladi. Srećom, bio je oduševljen, a moj otac me je podržavao. Ipak, život mlade majke nije uvek bio lak. Dok su većina mojih prijatelja izlazili i upisivali fakultete, ja nisam imala izbora osim da brzo odrastem“, priseća se Britani.

Porodica se kasnije proširila još na Savanu (11), Čarlija (9) i malog Hantera (2). Ubrzo nakon njegovog rođenja stiglo je veliko iznenađenje – najstarija ćerka Makenzi rekla je roditeljima da je trudna.

„Našla sam je sklupčanu u krevetu kako gleda u zid. Bilo je kao déjà vu. Osetila sam samo saosećanje. Kris i ja smo je podržali i ona se pribrala“, opisuje prve teške trenutke Britani.

Danas je velika ispomoć za Makenzi i unuka Banksa i uspešno kombinuje ulogu majke i bake. „Čudno je imati unuka i sina između kojih je razlika manja od godinu dana. Ali ne bih to menjala ni za šta“, kaže Britani.

„Hanter mnogo voli svog nećaka. Samo su ljudi još više iznenađeni kada im kažem da sam baka. Ali danas je tako i bake mogu da izgledaju dobro kao ja“, zaključuje uz osmeh.