Novembar 1990. godine ostao je urezan kao početak košmara za porodicu desetogodišnje Fusako Sano. Devojčica, koja je tada pohađala četvrti razred osnovne škole u japanskom gradu Sandžou (prefektura Nigata), nestala je na putu od škole do kuće. Nakon što je odgledala bejzbol utakmicu svojih vršnjaka, Fusako se uputila ka domu gde su je čekali roditelji, baka i braća, ali tamo nikada nije stigla.

Potraga koja je usledila bila je jedna od najopsežnijih u istoriji tog kraja. Specijalni tim od preko stotinu ljudi, hiljade volontera i policijski psi pretražili su svaki pedalj grada. Iako je podeljeno više od dve hiljade njenih fotografija, istraga nije dala nikakve rezultate. Sumnjalo se na sve - od lokalnih prestupnika do bizarnih teorija o otmici od strane stranih obaveštajnih službi, ali je slučaj vremenom počeo da bledi u policijskim arhivama.

Decenija u mraku: Jeziva tajna Nobujukija Satoa

Istina o sudbini Fusako Sano bila je strašnija od bilo koje pretpostavke. Gotovo deset godina ona je bila zatočenica Nobujukija Satoa, koji ju je oteo uz pretnju nožem i sakrio u prtljažnik automobila. Odvezao ju je u svoj dom u susednom gradu, udaljenom pedesetak kilometara, gde ju je držao zaključanu u sobi na spratu.

Neshvatljivo je da je otmičar živeo sa majkom, a da je pritom godinama uspevao da krije devojčicu u nehumanim uslovima. Fusako je bila izložena fizičkom zlostavljanju, zastrašivanju i potpunoj izolaciji. Zbog slabe ishrane i činjenice da je često bila vezivana, njeno telo je pretrpelo trajna oštećenja – mišići nogu su joj atrofirali do te mere da je jedva mogla da se kreće. Otmičar je svoje postupke kasnije bizarno pravdao željom za "prijateljstvom", tvrdeći da joj je davao knjige i stripove, zanemarujući činjenicu da joj je oduzeo detinjstvo i elementarno ljudsko dostojanstvo.

Slučajno otkriće i povratak u slobodu

Stravična tajna otkrivena je tek 2000. godine sasvim slučajno. Zbog pogoršanja mentalnog zdravlja Nobujukija Satoa, u njegovu kuću su stigli zdravstveni radnici. Tokom njihove posete, devetnaestogodišnja Fusako je uspela da se pojavi i razotkrije decenijsko zatočeništvo. Monstrum je osuđen na 14 godina zatvora, a nakon odslužene kazne 2015. godine, preminuo je dve godine kasnije u izolaciji. Fusako je, s druge strane, započela dug proces rehabilitacije.

Život u tišini: Odabir anonimnosti

Iako je njena sudbina potresla svet, Fusako Sano je odlučila da se nikada ne eksponira u medijima. Umesto javnih ispovesti i intervjua, odabrala je povučen život i posvetila se umetničkoj fotografiji. Mir koji je pronašla u tišini postao je njen način da se izbori sa ukradenim godinama koje joj niko ne može vratiti.

