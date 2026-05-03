Mefedron se prvi put pojavio u nozdrvama ljudi u SAD-u i Velikoj Britaniji oko 2009. godine, tada ste mogli da kupite ogromne količine na internetu za veoma mali novac, ili barem daleko manji od ekvivalentnih cena kokaina i MDMA koje su tada bile standardne.

Mefedron se često opisuje kao kombinacija dve droge, on je euforičan poput ekstazija ali i potkrepljen bezgraničnom energijom i budnošću kokaina. Neko vreme je bio svuda, ali je odjednom iz nekog razloga samo nestao.

Danas je u Severnoj Americi i Zapadnoj Evropi mefedron uglavnom droga izbora manjeg broja ljudi, međutim, u Gruziji i Istočnoj Evropi je doživeo procvat, do te mere da su ga korisnici opisali kao "pandemiju“ koja je harala tim delom kontinenta.

U Srbiji i Rusiji postoji i nadimak za ovu drogu - mefedron se naziva i "mjau-mjau". Aleksi Filips je režiserka koja je napravila intervju sa korisnicima ove opasne droge.

- Mislim da oni koriste mefedron zato što je jeftin, lak za proizvodnju i čistiji od drugih droga dostupnih na tržištu tamo, jer se pravi lokalno i ne zahteva sofisticiranu laboratoriju. Droge poput MDMA ili kokaina su mnogo skuplje i razblaženije u Istočnoj Evropi. To je tzv. rejv droga, jer je zamišljena kao mešavina kokaina i MDMA-a. Gruzijci vole rejv i mnogi tvrde da upravo oni imaju najbolju rejv scenu u Evropi.

Jedna od specifičnih karakteristika mefedrona je relativno kratko trajanje efekata, što često dovodi do ponovnog uzimanja u kratkim vremenskim intervalima. To značajno povećava rizik od predoziranja i iscrpljivanja organizma. Korisnici često prijavljuju nagli pad raspoloženja nakon prestanka dejstva, koji može uključivati razdražljivost, tugu i osećaj praznine, što dodatno podstiče ponovnu upotrebu.

- Svi ljudi sa kojima smo snimali imali su poslove i živeli su sasvim normalne živote. Problem je što se izriču stroge kazne korisnicima, ali se ne čini mnogo u suzbijanju organizovanih kriminalnih grupa koje ga proizvode i distribuiraju, od kojih su mnoge ruske. Nije dobro da ga ubrizgavate, ali korisnici mefedron prvo rastvaraju, tako da je to kao ubrizgavanje bilo koje droge. Velika šteta po zdravlje je učestalost ubrizgavanja, što ima alarmantan uticaj na zdravlje. Neki ljudi ga ubrizgavaju na nekoliko minuta dok jure za tim "osećajem" - rekla je Filips za VICE.

"Se*s na hemikalijama"

Ona je navela da ga mnogi korisnici koriste pre ili tokom seksualnih odnosa, oni to nazivaju "se*s na hemikalijama".

"Se*s na hemikalijama" je termin koji opisuje praktikovanje se*sualnih odnosa pod uticajem određenih psihoaktivnih supstanci, najčešće sa ciljem pojačavanja užitka, smanjenja inhibicija i produžavanja trajanja odnosa.

Psihološki aspekt takođe igra veliku ulogu. Kod nekih ljudi može se razviti zavisnost, ne samo od supstanci, već i od samog obrasca ponašanja, gde seks postaje vezan za upotrebu droga. To može uticati na mentalno zdravlje, odnose i svakodnevni život.

Iako je ilegalan, mefedron se i dalje povremeno pojavljuje na crnom tržištu u Srbiji, često pod drugim imenima ili kao deo mešavina sa nepoznatim sastavom. Upravo ta nepredvidivost čistoće i sastava predstavlja dodatni rizik, jer korisnik često ne zna šta zapravo uzima.

Mefedron se u Srbiji pojavio pre nešto više od desetak godina. Prema podacima Evropskog centra za monitoring droge i zavisnosti od droge (EMCDDA), prva proizvodnja mefedrona zabeležena je 1929. godine, ali je droga postala popularna tek polovinom ove decenije. Istraživanje koje je obavila organizacija Evropske unije za otkrivanje novih vrsti narkotika „Psihonaut projekat“ pokazalo je da je ova droga mogla da se kupi na internetu još 2007. Prva zaplena bila je maja iste godine u Francuskoj, kada je policija greškom pomislila da su oduzete tablete ekstazija.