Jedno od velikih pitanja u životu jeste – šta se dešava kada umremo? Stari Grci su verovali da heroji odlaze u Jelisejska polja, dok su oni čija je duša smatrana "nepravednom" ili "iskvarenom" završavali u najmračnijim dubinama Tartara, gde im je sudio bog podzemlja, Had.

Danas, pripadnici različitih religija imaju sopstvena verovanja o zagrobnom životu – jedni veruju da postoji život posle smrti, drugi da se ponovo rađamo u telu životinje, dok treći smatraju da s druge strane nema ničega. Ipak, ono što sa sigurnošću znamo jeste šta se fizički dešava s našim telom nakon smrti – ono se raspada.

Prema istraživanju portala "Live Science", telo koje je sahranjeno u kovčegu počinje da se raspada nakon otprilike godinu dana. S druge strane, ukoliko se neko odluči za kremaciju – proces sagorevanja tela pokojnika do pepela – sve se dešava mnogo brže.

Stručnjaci iz Funeral Partnersa navode da kremacija traje između jednog i tri sata, dok je potrebno još jedan do dva sata da se pepeo ohladi.

"Mit je da se telo doslovno pali"

Budući da je kremacija prilično zagonetna za mnoge, uz nju se vezuje mnoštvo mitova. Jedan od njih je da se telo pokojnika doslovno pali. Međutim, prema rečima pogrebnika Sajmona Sevidža, to nije istina.

Sevidž, koji ima više od decenije iskustva, vlasnik je i menadžer pogrebnog preduzeća "Otter Valley Funerals", porodične firme koja pruža podršku zajednicama u Engleskoj - u Badliju, Eksmutu i okolnim mestima u trenucima gubitka. U videu objavljenom na TikToku, on je pokazao kako se kovčeg ubacuje u krematorijum, s ciljem da razbije mitove o ovom procesu.

Sevidž je pojasnio da se u kovčegu iz videa nalazilo telo pokojnika i da je dobio dozvolu za snimanje. U videu se vidi drveni kovčeg sa zlatnim detaljima koji stoji na metalnoj ploči. U pozadini se otvaraju vrata kremacione komore, poznata i kao retort vrata, pokazujući unutrašnjost – bez plamena. Automatski mehanizam potom gura kovčeg unutra, nakon čega se vrata zatvaraju.

Prosečna temperatura - od 1.000 i 1.300 °C

Prema podacima "DFW Europe", prosečna temperatura u kremacionoj peći kreće se između 1.000 i 1.300 stepeni Celzijusa.

"I to je to, jednostavno kao što vidite. Nadam se da sam razjasnio mnoge nedoumice", rekao je Sevidž.

Kako sve izgleda na kraju?

Video je već skupio više od 719.000 pregleda i preko 4.000 komentara radoznalih korisnika TikToka.

"Kako to izgleda na kraju, kada se vrata ponovo otvore?" pitao je jedan korisnik.

Sevidž se odmah javio i napisao: "Bez uvrede, ali to je samo gomila kostiju".

Drugi korisnik se zabrinuo: "Sigurno proveravate da li je osoba unutra zaista preminula?", na šta je autor snimka objasnio:

"Pogrebnik vrši poslednju proveru pre zatvaranja kovčega kako bi se osiguralo da narukvica s identifikacijom odgovara pločici s imenom na kovčegu. Krematorijum se zatim oslanja na tu pločicu".

kremacija

Mogu li se ostaci spaliti bez kovčega?

Treći korisnik je upitao da li je moguće kremirati telo bez kovčega.

"Mogu li se ostaci spaliti bez kovčega? Želim nazad samo pepeo mog muža, a ne i pepeo drveta i plastike, hvala", pitala je jedna žena.

"Apsolutni minimum bio bi pokrov na ploči za punjenje", glasio je odgovor.

Dodao je i da pepeo sadrži 98% kalcijuma (kostiju), dok sve ostalo sagoreva na tako visokim temperaturama, a metal se uklanja nakon kremacije.

(Kurir.rs/Blic)

