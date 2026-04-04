Slušaj vest

Kristina Plant poslednji put je viđena u maju 1994. godine u Arizoni. Sada nadležni organi dele saznanja o njenoj odluci da nestane. Nove informacije isplivavaju nakon što su vlasti ranije ove nedelje objavile da je žena iz Arizone pronađena živa više od 30 godina nakon što je prijavljen njen nestanak dok je bila tinejdžerka.

U intervjuu za emisiju Jesse Weber Live na kanalu NewsNation u četvrtak, 2. aprila, kapetan Džejmi Garet iz kancelarije šerifa okruga Gila izjavila je da je Kristina Mari Plant namerno napustila svoj dom uz pomoć rođaka.

Iako neki ključni detalji nisu javno objavljeni, Garet je rekla: „Pretpostavljam da nije bila zadovoljna mestom gde je živela niti ljudima sa kojima je živela, pa je pobegla.“

„Bila sam zatečena“

„Bila sam zapanjena“, rekla je istražiteljka za stare slučajeve u emisiji. „Rekla sam: ’O moj Bože. Dobro, znači pobegla si.’ Rekla sam joj... ’Znaš, bili smo pod utiskom da te je neko kidnapovao? Slučaj se vodio kao krivično delo.’“

Prema navodima vlasti, Plant je poslednji put viđena 15. maja 1994. godine, kada je napustila kuću kako bi prošetala do štale gde se nalazio njen konj, nakon čega je „nestala bez traga iz svoje zajednice“.

Njen nestanak iz mesta Star Veli prvobitno je klasifikovan kao slučaj „ugrožene osobe pod sumnjivim okolnostima“.

Preokret u istrazi

U sredu, 1. aprila, šerifova kancelarija je objavila da je došlo do „uspešnog razrešenja“ u slučaju Plant nakon „velikog pomaka“ koji su pripisali radu jedinice za stare slučajeve, novim tragovima, novoj tehnologiji i drugim tehnikama. U vreme njenog nestanka, kako navodi šerifova kancelarija, „sprovedeni su opsežni napori u potrazi koji su uključivali lokalne organe reda, volontere i regionalne resurse“.

Plant je bila na listama nacionalnih baza podataka za nestalu decu, ali je njen slučaj vremenom zastareo. Garet je za NewsNation izjavila da je uspela da uđe u trag Kristini i da je pozove telefonom. Žena, koja je sada odrasla i živi pod drugim imenom, potvrdila je svoj identitet, ali je podelila vrlo malo drugih detalja.

„Rekla je da je to bilo davno, da je to bio neki stari život“, izjavila je Garet. „Ona sada ima svoj odrasli život, svoju porodicu. To nije nešto o čemu ona uopšte razmišlja.“

Poštovanje privatnosti

Šerifova kancelarija je ove nedelje saopštila da odgovori u slučaju Plant

pokazuju njihovu posvećenost rešavanju dugogodišnjih misterija i „pružanju dugo iščekivanih odgovora porodicama i zajednicama“.

Nakon što su se zahvalili istražiteljima i svima koji su doprineli pronalaženju Kristine, iz šerifove kancelarije su poručili da, iz poštovanja prema njenoj „privatnosti i dobrobiti“, dodatni detalji neće biti objavljivani.