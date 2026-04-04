Slušaj vest

Ako bi neka priča zaslužila holivudski scenario, onda je to upravo ova. Japanka Kiki Fukai (37) doživela je tešku nesreću na snoubordu pri kojoj je toliko povredila glavu da joj je napukao veliki deo lobanje i zamalo je oslepela. Srećom, smrt nije došla po nju, nesreća ju je „samo“ naterala da iz korena promeni svoj život.

Foto: Jam Press/@vitamin_kiki / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

„Tokom spuštanja niz padinu izgubila sam ravnotežu i jako pala. Udarila sam snažno i izgubila svest, pa se samog trenutka nesreće ne sećam – ali mi je to potpuno promenilo život,“ priseća se Kiki. „Najgori scenario pre operacije bio je da se nikada ne probudim, a drugi da izgubim vid, što je takođe bilo zastrašujuće. Čuti tu dijagnozu bilo je izuzetno teško,“ opisuje svoje iskustvo. Na sreću, ništa od toga se nije dogodilo, ali tokom oporavka gotovo svaki pokret bio joj je veoma težak. „I lice mi je bilo ozbiljno povređeno, a moj izgled bio je potpuno drugačiji,“ kaže Japanka.

Ovako izgleda Kiki Fukai nakon oporavka:

Japanka Kiki Fukai (37) doživela je tešku nesreću na snoubordu pri kojoj je toliko povredila glavu da joj je napukao veliki deo lobanje Foto: Jam Press/@vitamin_kiki / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Još pola godine pre pada učestvovala je na izborima lepote i kretala se ka fitnes modelingu. „Tada sam bila sigurna u svoj izgled. Onda se sve promenilo preko noći. Duboko sam shvatila koliko su zdravlje, vreme i sloboda dragoceni,“ priznaje Kiki.

Dva meseca u bolnici i duga rehabilitacija ostavili su trag i na njen privatni život.

„Tokom tog perioda suprug i ja smo odlučili da svesno okončamo naš brak, iako su on i moja majka bili veoma optimistični u vezi mog oporavka. Njihova vera mi je pomogla da ostanem jaka i verujem u sebe,“ kaže ona.

Na kraju je hrabra Japanka napustila svet modelinga i danas putuje po svetu, radi kao kouč i drži predavanja. „Umesto da mi ovo iskustvo zaustavi život, nateralo me da živim svesnije i autentičnije. Odrekla sam se stana, prodala većinu svojih stvari i svela sve što posedujem na dva kofera,“ opisuje veliku promenu.

„Dala sam otkaz i sada nemam stalnu bazu jer živim kao digitalna nomatkinja sa punim radnim vremenom. Iznenađujuće, većina reakcija na internetu bila je izuzetno pozitivna. Mnogi su se duboko poistovetili sa ranjivošću moje priče. Njihova podrška mi je dala snagu u jednom od najtežih perioda mog života,“ kaže Kiki.

A bol? Nju prihvata kao deo svoje životne filozofije.

„Jedna od najvećih lekcija iz ovog iskustva bila je da bol može postati dar. U Japanu postoji umetnost zvana kintsugi, gde se razbijena keramika popravlja zlatom. Umesto da se pukotine kriju, postaju deo lepote. Na neki način ja oličavam tu filozofiju. I dalje imam u licu 12 titanijumskih pločica i 50 šrafova. Nesreća je bila jedno od najtežih iskustava u mom životu, ali mi je dala i dublji smisao. Danas svojom pričom pomažem ljudima da svoju patnju pretvore u snagu i smisao. Pomažem im da preoblikuju svoje živote kako bi mogli da žive i rade sa više slobode i autentičnosti,“ dodaje Kiki