Rid Vajsman, astronaut na čelu misije koja će otići najdalje dokle je čovek stigao u istraživanju svemira, već nekoliko godina je samohrani tata. Nakon što je već jednom sa svojom mladom suprugom prošao kroz veliku borbu, u njegov život je stigla još jedna...

Misija Artemis II, u okviru koje letelica Orion trenutno ide prema Mesecu, glavna je tema u svetu proteklih dana, kao i njeni astronauti koji su verovatno među najhrabrijim bićima u svemiru u ovom trenutku.

Posadu misije Artemis II čine komandant Rid Vajsman, pilot Viktor Glover, borbeni pilot i fizičar Džeremi Hensen, dok je jedina žena u ekipi specijalistkinja za misiju Kristina Kuk.

Posada misije Artemis II Foto: Nasa

Kako dani prolaze, saznajemo sve više o hrabrim astronautima koji će obići Mesec i videti njegovu tamnu stranu, a američkim medijima je posebno interesantan komandant misije Artemis II.

I astronaut i samohrani tata

Rid Vajsman se suočio se s jednim od najvećih životnih izazova, odlaskom u svemir, kao samohrani otac dveju ćerki, nakon smrti supruge Kerol.

Kerol Tejlor Vajsman je preminula je 17. maja 2020. godine u njhovom domu u Frenzvudu, u Teksasu, posle pet teških godina borbe s rakom. Imala je samo 46 godina, a Vajsman je potom ostao sam i nastavio da odgaja njihove devojčice.

Uskoro je bio svestan da pored ove velike odgovornosti ima još jednu: misiju koja će njegovu posadu i njega odvesti dalje od Zemlje nego ikog pre.

Rid Vajsman Foto: Geopix/NASA/John Kraus / Avalon / Profimedia

– Volim ove dve dame i ukrcavam se na tu raketu kao vrlo ponosan otac – napisao je Vajsman na Instagramu uz selfi sa ćerkama pred lansiranje rakete Space Launch System (SLS).

Rid Vajsman je veteran Mornarice SAD, pilot inženjer rodom iz Baltimora. NASA ga je odabrala za astronauta 2009. godine, a 2014. godine je služio kao inženjer leta na Međunarodnoj svemirskoj stanici tokom Ekspedicije 41.

Dok je njegova supruga Kerol bila s njim, Rid je privremeno pauzirao s letovima da da bi služio u astronautskom odeljenju, najpre prvo kao zamenik, a potom kao šef.

Spremio ćerke za najgore

Nakon što se vratio u rotaciju za letenje u novembru 2022, NASA ga je pozvala da se pridruži misiji Artemis II, koja traži veliku hrabrost. Pristao je.

– Prošetao sam s decom i rekao im: "Evo gde su testament i poverenička dokumenta, i ako mi se nešto desi, evo šta će biti s vama". To je samo deo ovog života – rekao je Rid Vajsman na konferenciji za novinare pred put u svemir.

Kako se navodi u njegovoj zvaničnoj biografiji, i pored svih istorijskih uspeha, najveća nagrada mu je to kakav život ima sa ćerkama. Njegove devojčice Eli i Ketrin uvek su tu uz tatu, a pred lansiranje rakete su mu spremile malo iznenađenje.

– Kada spakuješ stvari za Mesec i otkriješ da ti je ćerka u torbu ubacila kolačiće koje je sama napravila. Moje srce ne može ovo da izdrži više! – napisao je Vajsman na Instagramu nedavno.

Otac mu živi da bi ga video na drugoj strani Meseca

Pored smrti supruge, Ridova porodica je prošla kroz niz teških iskušenja, a on je na Zemlji ostavio još problema. Njegov otac koji ima 83 godine, trenutno se, takođe, bori protiv karcinoma, a upravo je to što će mu sin ući u istoriju dalo Bilu Vajsmanu snagu da nastavi dalje.

– Hteo sam da poživim da to vidim – rekao je stariji Vajsman u intervjuu za Baltimore Banner.

Nešto ranije je astronautova majka preminula nakon duge borbe sa Alchajmerovom bolešću.

