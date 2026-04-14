Pre gotovo decenije, priča o tinejdžeru Kirilu Jatnovu potresla je javnost, a njegovo gostovanje u emisiji Pust' govoryat otvorilo je ozbiljnu temu gojaznosti kod mladih. Danas, devet godina kasnije, njegov život izgleda znatno drugačije – ali borba i dalje traje.

Od „najkrupnijeg dečaka“ do borbe za zdravlje

Još 2017. godine, Kiril Jatnov dospeo je u centar pažnje kada su ga mediji proglasili najkrupnijim dečakom u Rusiji. Uprkos pokušajima da smrša uz pomoć dijeta i fizičke aktivnosti, rezultati su izostali.

Godine su prolazile, ali se problem nije smanjivao – naprotiv. U najtežim periodima njegova težina dostizala je gotovo 200 kilograma, dok danas ima oko 175.

Najkrupniji dečak u Rusiji: Kiril Jantov sa 200 kilograma

U studiju emisije, voditelj Dmitrij Borisov podsetio je na preporuke ruskog Ministarstva zdravlja, prema kojima obim struka kod muškaraca ne bi trebalo da prelazi 90 centimetara. Sve iznad toga smatra se gojaznošću, iako društvene mreže danas često promovišu potpuno drugačije standarde.

Porodični odnosi i životne promene

Kada se prvi put pojavio u javnosti, mnogi su krivili njegove roditelje za njegovo stanje. Međutim, Kiril ih je tada branio, ističući da sam ne može da kontroliše količinu hrane.

Danas je situacija drugačija. Nakon razvoda, roditelji više ne žive s njim.

– U kontaktu smo, ali ne živim sa njima. To je bila moja odluka, lakše mi je ovako. Živim sa bakom – rekao je Kiril u emisiji.

Trenutno radi kao obezbeđenje, ali priznaje da takav posao ne pomaže u borbi sa viškom kilograma. Njegov otac, koji se takođe pojavio u studiju, istakao je da je još od detinjstva pokušavao da ga usmeri ka sportu, ali bez uspeha.

Motivacija i šansa za novi početak

Prekretnicu u njegovom razmišljanju doneo je komičar Aleksandar Morozov, koji je podelio sopstveno iskustvo sa viškom kilograma. Kako je rekao, tek kada je shvatio koliko mu je zdravlje ugroženo, odlučio je da promeni život.

Kiril Jantov danas - u procesu mršavljenja

Stručnjaci su u emisiji upozorili da gojaznost često sa sobom nosi i ozbiljne psihičke posledice – depresiju i nisko samopouzdanje, što dodatno otežava izlazak iz začaranog kruga.

Na kraju emisije, Dmitrij Borisov ponudio je Kirilu konkretnu pomoć – medicinska ispitivanja i mogućnost operativnog lečenja.

Šta je barijatrijska operacija?

Reč je o hirurškoj metodi lečenja gojaznosti kojom se menja funkcija sistema za varenje. Lekari smanjuju želudac ili preusmeravaju tok hrane, čime se smanjuje unos kalorija i količina hrane koju osoba može da pojede.

Prema rečima stručnjaka, Kiril je dobar kandidat za ovu intervenciju.

– On je stabilan pacijent, nema ozbiljne zdravstvene komplikacije. Prve rezultate možemo očekivati već za mesec dana, dok će značajan gubitak težine biti vidljiv kroz šest meseci – objasnili su lekari.

Ipak, naglašeno je da oporavak neće biti lak i da će mu biti potrebna stalna podrška nutricionista kako bi se izbegao povratak kilograma.

Kiril je pristao na operaciju. Pre toga moraće da smrša nekoliko kilograma kako bi se intervencija bezbedno izvela, a potom će proći detaljne preglede. Obećao je da će se vratiti u emisiju i pokazati rezultate – kako je izgledao pre, a kako posle zahvata.

