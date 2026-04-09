Dugovečnost je tema koja fascinira ljude vekovima. Svi želimo da živimo dugo, ali i kvalitetno, sa zdravim telom i jasnim umom. Nauka danas sve više otkriva faktore koji utiču na dužinu života - od genetike i ishrane, preko fizičke aktivnosti i mentalnog zdravlja, do socijalnih veza i životnog stila. Razumevanje ovih faktora može nam pomoći da ne samo povećamo broj godina koje živimo, već i da te godine provedemo u dobrobiti i vitalnosti.

Nedavno je, 15. februara, Sofija Jegadinskiene, koja živi u Garliavi u Litvaniji, proslavila impresivan jubilej - svoj 100. rođendan. I ne planira da stane; stogodišnjakinja kaže da ima jednu jasnu želju - da doživi 120 godina. Kako je zajednica okruga Kaunas podelila na Fejsbuku, život stogodišnje Sofije nije bio lak, ali joj je danas najveća radost njena porodica.

Stogodišnjakinja ima jasnu želju, a dva jela ne može da odbije

Sofija je rođena 1926. godine u selu Leliunai okrugu Utena. Detinjstvo joj nije bilo lako - rano je ostala bez roditelja, pa je sa sestrom jedno vreme odrastala u sirotištu. Takva teška iskustva očvrsnula su je i naučila da brine o sebi i drugima.

Životni putevi su Sofiju na kraju doveli u Garliavu. Dugi niz godina radila je na autobuskoj stanici u Kaunasu, a kasnije, 1969. godine, je prešla u ogranak Centralne pošte Kaunasa u Garliavi gde je raspoređivala štampu. Tamo je izgradila kuću u kojoj i danas živi. Ima tri ćerke - Girdute, Virdžiniju i Nijole, a živi sa porodicom najstarije ćerke. Ima šestoro unučića i sedam praunučadi što smatra najvećim uspehom.

Klikom na link pročitajte 10 zlatnih saveta japanskog doktora za dug život.

Bila je dobro poznata ne samo među kolegama, već i među stanovnicima Garliave, Sofija je bila aktivna članica zajednice.

Njeni bližnji o njoj pričaju sa osmehom i kažu da je uvek bila veoma aktivna. Mnogo se kretala, šetala, vozila bicikl, a i danas su joj litvanska jela, cepelini i kugelis, među omiljenima.

Na proslavi 100. rođendana, pored torte, u krugu porodice, slavljenica je duvala svećice i, kako sama kaže, ima jednu jasnu želju - da doživi 120 godina. Povodom izuzetnog jubileja, stogodišnjakinju Sofiju posetili su gradonačelnik opštine Kaunas, Valerijus Makunas, šefica Sektora za socijalnu podršku Margarita Vensloviene i načelnica Garliave Nijole Tarvidiene.

Gradonačelnik je Sofiji poželeo dobro zdravlje, mir, toplinu porodice i još mnogo svetlih svakodnevnih trenutaka provedenih u krugu najmilijih.

(Kurir.rs/ Ona.rs/ tv3.lt)

