Pristala da bude surogat majka, uzela novac, a kad se porodila tražila dete: Završila je na sudu, a onda je beba...
Jedan od najkontroverznijih sudskih slučajeva u istoriji porodičnog prava, poznat kao slučaj Beba M, zauvek je promenio način na koji se surogatstvo posmatra u Americi – i širom sveta.
Dogovor koji se pretvorio u dramu
Sternovi su sklopili dogovor sa Meri Bet Vajthed, ženom koja je već imala dvoje dece. Prema dogovoru, ona je trebalo da bude i donor jajnih ćelija i surogat majka – vantelesno oplođena spermom Vilijama Sterna.
Za ovu uslugu, trebalo je da dobije 10.000 dolara, a jedina želja je bila da kasnije dobije fotografije i pisma o detetu.
Međutim, sve se promenilo kada se beba rodila.
Trenutak koji je sve preokrenuo
Nakon što je rodila devojčicu, kasnije poznatu kao „Beba M“, Meri Bet je počela da sumnja u svoju odluku. Samo nekoliko dana nakon što je dete bilo kod Sternovih, tražila je nazad i pokušala da raskine ugovor.
Ubrzo je usledila iscrpljujuća borba za starateljstvo, šokirajući američku javnost.
Sudska odluka koja je potresla Ameriku
Sud je na kraju dodelio starateljstvo Sternovima, delom zbog uznemirujućih navoda da je Vajthed pretila detetu. Međutim, slučaj je stigao sve do Vrhovnog suda Nju Džerzija, koji je doneo istorijsku odluku.
Sud je:
- poništio sporazum o surogat majčinstvu
- vratio roditeljska prava Meri Bet
- ali je starateljstvo ostavio Sternovima
Plaćeno surogat majčinstvo je tada okarakterisano kao potencijalno nezakonito i ponižavajuće za žene, što je izazvalo domino efekat - mnoge američke države su ga zabranile ili ozbiljno ograničile.
Slučaj koji je promenio zakon - i društvo
Iako su sudovi u to vreme zauzeli negativan stav, slučaj je otvorio javnu debatu o surogat majčinstvu kao načinu za osnivanje porodice. Vremenom su se percepcije promenile, a mnoge države su kasnije legalizovale ovu praksu, posebno za parove koji ne mogu prirodnim putem da imaju decu.
Danas su procedure mnogo rigoroznije - uključuju detaljne medicinske i psihološke procene kako bi se izbegle ovakve situacije.
Gde je danas „Beba M“?
Devojčica u ovom slučaju je sada Melisa Stern i vodi potpuno drugačiji život, daleko od sudskih drama koje su obeležile njeno detinjstvo.
Kao odrasla osoba, 2004. godine, zakonski je okončala roditeljska prava Meri Bet Vajthed i zvanično usvojila Elizabet Stern kao svoju majku.
„Volim svoju porodicu i srećna sam što sam sa njima“, rekla je tada.
Ljubav, strah i teške odluke
Čitava priča se takođe odnosila na njenu borbu sa bolešću. Elizabet Stern je patila od blagog oblika multiple skleroze i plašila se da bi trudnoća mogla ozbiljno da ugrozi njeno zdravlje.
Tako su se odlučili za surogatstvo – ali niko nije mogao ni da pretpostavi da će ovaj izbor pokrenuti jedan od najpoznatijih pravnih sporova u istoriji.
