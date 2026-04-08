Živeti više od sto godina znači preživeti priče koje nijedna knjiga ne može u potpunosti obuhvatiti. Svaka godina nosi sa sobom uspomene, izbore i iskušenja, a ljudi koji dožive stotu često postaju živi svedoci istorije i ličnih drama.

Upravo to potvrđuje i priča Branke Iličković Đukić, 102-godišnje bivše profesorke filozofije koja danas živi u podgoričkom Domu starih u Crnoj Gori.

Kroz prvu epizodu dokumentarnog serijala "Doživjeti stotu" u okviru RTCG, Branka pruža intiman portret svog života, ispričan kroz suptilnu ironiju i nenametljiv humora.

Prvi put slavila rođendan u 100. godini

"Nikad se u našoj porodici, ne samo u našoj, nego ni u porodicama naših prijatelja nije slavio rođendan. Došla sam u dom i to je za priču. Ovde sam prvi put u životu proslavila rođendan - i to kada sam napunila sto godina. To je prvi put. Trebalo je živeti sto godina da bih ga konačno proslavila. Eto, to je taj život", rekla je Branka.

Njeno životno iskustvo obuhvata teška vremena. Preživela je Drugi svetski rat, Goli otok, zatvore, logore i partizanske šume.

"Da sam birala, ne bih mogla teži život da izaberem"

"Da sam birala, ne bih mogla teži život i događaje da odaberem nego što sam ih preživela. Preživela sam jedan teški gubitak – poginuo mi je brat u ratu. Odrekla sam se ljubavi i to me pratilo celog života, zato što nisam bila iskrena da kažem što osećam. Mislim da ljudi treba da kažu što osećaju i kako se osećaju. Ako kriju, ja mislim da je to velika greška za njih", objašnjava Branka.

Na kraju, Branka je priznala i kakve su to sitnice koje je volela:

"Nisam bila nikad lepa, a nisam se ni šminkala. Volela sam pomade i mirise", priznala je sa osmehom.

"Elokventna, mudra, blistavog uma, dama"

Isečak emisije našao se na zvaničnoj stranici Radio Televizije Crne Gore i za kratko vreme oduševio veliki broj gledalaca, pre svega zbog Branke, koja i nakon 100 godina zrači snagom i pribranošću.

"Kako fokusirano priča... bistar um... Ja se sa 40 pogubim i ne znam šta sam rekla", "Prva misao kad sam videla ovaj snimak je bio koliko je lepa ova žena", "Sa 102 godine ovakva pribranost, tok reči, gospodsko ponašanje. Nemam reči. Veliki respekt.", "Ovo je primer prirodne ljepote! Elokventna, mudra, blistavog uma, dama", bili su samo neki od komentara ispod objave.

