Hram Vaskrsenja Hristovog, poznat i kao crkva Svetog Groba, nalazi se na brdu Golgota, unutar zidina Starog grada Jerusalima i smatra se jednim od najsvetijih mesta u hrišćanstvu. Prema verovanju, ovde je nakon raspeća bio sahranjen Isus Hrist pre nego što je vaskrsao.

Prema verovanju, telo Isusa Hrista položeno je 33. godine ispod stene koja se nalazi u ovoj svetinji. Grob već decenijama od raspadanja štiti metalna konstrukcija, koja priteže mramorne blokove nagrizene od vremenskih neprilika i uticaja hodočasnika i turista. Više od dva veka bio je potpuno zapečaćen, a onda su ga prvi put naučnici otvorili 2016. godine.

Koliko je poznato, ploča je poslednji put sklonjena 1810. kada su sprovedeni konzervatorski radovi zbog požara u crkvi, dok drugi tvrde da je poslednji put pomerana 1555. godine. Radovima je rukovodio Antonio Maropolo iz Nacionalnog tehničkog univerziteta Atine, a ceo proces za potrebe dokumentarnog filma snimala je Nacionalna Geografija.

Prema predanju, Hristovo telo je bilo položeno na ploču (grobni krevet) isklesanu u zidu pećine nakon što su ga Rimljani razapeli pre više od 2.000 godina. Isusova slika može se videti u uskom delu prostora, ispod sklonjene ploče. Pronađeni su brojni materijali koji su prosleđeni na dalju detaljnu analizu. Pogrebni krevet je bio prekriven mermernom oblogom, kako bi se hodočasnici sprečili da odvaljuju delove originalne stene i odnose ih kao suvenire, piše Nacionalna geografija.

- Otvaranje groba omogućiće stručnjacima jedinstvenu priliku da ispitaju originalnu podlogu najsvetijeg mesta hrišćanstva - istakli su tada arheolozi u medijima.

Radove su finansirale tri glavne hriršćanske denominacije koje upravljaju bazilikom Svetog groba (katolici, pravoslavci, jermenski hrišćani).

Kada je mermerna obloga uklonjena, prvi rezultati ispitivanja tima za konzervaciju pokazali su samo jedan sloj materijala ispod. Ipak, arheolozi su nastavili rad i radili neprekidno narednih 60 sati i tom prilikom je otkrivena je još jedna mermerna ploča sa krstom urezanim na površini. Ipak, pravo otkriće usledilo je samo nekoliko sati pre nego što je grobnica trebalo da bude ponovo zapečaćena na neodređeno vreme. Pronađena je originalna krečnjačka grobnica. I to - netaknuta!

- Moram priznati da su mi klecala kolena kada je ploča pomerana - istakao je tada Fred Hibert, stalni arheolog Nacionalne Geografije i dodao:

- Apsolutno sam zadivljen. Ne možemo da kažemo 100 odsto, ali vidljivo je da se lokacija grobnice nije menjala tokom vremena. Naučnici i istoričari o ovome su se pitali decenijama.

Instrumenti prestali da rade

- Kada smo otvorili grob Isusa Hrista, instrumenti su prestali da rade - rekla je Antonija Moropolu, hemijski inženjer Nacionalnog tehničkog univerziteta u Atini, vođa ekspertskog tima koji je napravio jedinstven poduhvat u svetu otvarajući grob Isusa Hrista u Jerusalimu.

Mediji su tada pisali da su se prilikom otvaranja Svetog groba dogodili čudni fenomeni na nebu i čuli zvuci trube. Moropolu to nije videla, ali je uočila nešto drugo.

"Ja to nisam rekla, jer sam u trenutku otvaranja Svetog groba bila unutra sa drugima. Nije bilo takvog fenomena, ali kada sam izašla napolje, otkako smo počeli da istražujemo grob, instrumenti koje smo predhodno postavili na ploču groba da bi zabeležili svaki trenutak, vibracije i slično, jednostavno su se isključili. To je činjenica. Ne mogu to da objasnim, ali sam sve snimila. Sa sigurnošću mogu da kažem da oko tog mesta postoji neka energija, koja je veoma, veoma jaka.

Naš posao na ovom projektu doživela sam sa velikim poštovanjem i zavetom prema ovom jedinstvenom spomeniku hrišćanstva. Cilj je bio da se anuliraju deformacije svete Edikule, koje su bile vidljive na vratima nakon restauracije od 1810. godine. Bilo je uočljivo da i podzemne vode ugrožavaju objekat, i da ima promena na terenu. Otvaranje Isusovog groba je bilo jedinstveno i izazovno, jer smo to morali da učinimo bez ikakve greške. Istovremeno, predstavljalo je i veliko iskustvo, emocionalno i religiozno, jer se dešavalo sedam vekova nakon poslednjeg otvaranja.

Kada smo ukloini ploču, u Svetom grobu nije bilo nikakvih predmeta. Nisam ni očekivala da ćemo nešto naći. Našli smo prazan grob, pri čemu su bila vidljiva oštećenja na donjoj ploči groba. Ona je kamena i na njoj ima rezbarija. Ploča je bila slomljena, a bilo je i sitnih kamenčića. Naravno, izvršili smo potrebne reparacije, ali slomljenu ploču smo ostavili onakvu kakva jeste. Samo smo je prekrili sa belom mermernom pločom", rekla je Antonija.

