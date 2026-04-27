Gubitak deteta za svakog roditelja predstavlja najteži životni udarac, a za američkog psihologa doktora Metjua Mekaja, najmučnija je bila pomisao da je glas njegovog sina zauvek utihnuo. Ipak, on tvrdi da je jedno nesvakidašnje iskustvo iz korena promenilo njegovo poimanje postojanja i granice između života i smrti.

Tragedija koja je srušila racionalni svet

Džordan Mekej imao je samo 23 godine kada mu je život nasilno prekinut 17. septembra 2008. godine. Ovaj perspektivni diplomac ekonomije sa Univerziteta Kalifornija bio je na pragu uspešne karijere u svetu animacije i sanjao je o humanitarnom radu. Kobne večeri, dok se biciklom vraćao kući u San Francisku, postao je žrtva pokušaja pljačke.Ubijen je na trotoaru, moleći za pomoć koju mu niko nije pružio, dok je njegov napadač ostao nepoznat pravdi.

Za njegovog oca, kliničkog psihologa vaspitanog u duhu nauke i logike, ovakav kraj bio je nepodnošljiv. Međutim, potraga za mirom odvela ga je u Čikago kod kolege Alana Botkina, tvorca specifične metode "izazvane komunikacije sa preminulima" (IADC). Tamo je, kako svedoči, doživeo trenutak koji prkosi nauci: ponovo je čuo svog sina.

Poruka sa "druge strane" i promena paradigme

Nakon početne tišine i teskobe, Mekaj opisuje da je jasno razaznao poznati glas koji mu se obratio: "Tata, reci mami da sam ovde. Nemoj da plačete. Dobro sam, tu sam. Volim vas."

Ovaj događaj uverio je doktora da smrt nije kraj. Prepoznao je jedinstveni ritam govora i energiju svog deteta, odbacujući svaku sumnju da je reč o plodovima njegove mašte. Narednih 16 godina proveo je istražujući ove fenomene, a svoja iskustva je sažeo u knjizi "Traženje voljene osobe na drugoj strani". Tvrdi da mu je samu strukturu dela "diktirao" upravo Džordan tokom jednog od njihovih razgovora.

Spoj nauke i spiritualne tehnike

Oslanjajući se na savete psihologa Ralfa Mecnera, Metju je počeo da primenjuje tehniku "kanalisanog pisanja". Kroz meditaciju bi ulazio u stanje svesti koje mu je omogućavalo da prima odgovore od sina, koji su često sadržali informacije koje on sam ranije nije posedovao. Ono što ga je dodatno uverilo u autentičnost komunikacije bile su specifične fizičke senzacije, poput trnaca i strujanja kroz telo, kao i prepoznatljiv sinovljev humor.

Danas su njihovi kontakti svakodnevni. Mekaj čak navodi da mu Džordan pomaže u radu sa klijentima, delujući kao neka vrsta duhovnog savetnika koji ga opominje da ne pogreši u terapiji.

Spoznaje o reinkarnaciji i prirodi univerzuma

Kroz ove "seanse", Mekaj je došao do kompleksnih saznanja o funkcionisanju zagrobnog života. Džordan mu je navodno objasnio da se duše stalno razvijaju kroz brojne inkarnacije, te da je jedan deo njegove energije već ponovo rođen u telu jedne devojčice, dok je drugi deo ostao dostupan za komunikaciju sa ocem.

Duhovni svet opisuje kao kolektivnu svest, sličnu košnici, gde svaka duša donosi svoja iskustva kako bi doprinela rastu univerzuma.

"Bog, univerzum, nije nešto savršeno i nepromenjivo, nego stalno raste i razvija se zahvaljujući iskustvima svih nas."

Ljubav kao most između svetova

Doktor opisuje i "mesto sletanja" - energetsku sferu u koju duše dolaze odmah nakon smrti kako bi zalečile traume uz pomoć vodiča. Poruka koju mu sin uporno šalje jeste da je ljubav jedini ključ koji otvara kanale komunikacije.

Iako priznaje da povremeno oseća sumnju, Mekaj ističe da su brojni dokazi i saznanja koje je dobio učvrstili njegovo uverenja. On danas na sina gleda kao na ravnopravnog saputnika i vodiča, poručujući svima koji tuguju da smrt ne raskida veze, već ih samo transformiše.

