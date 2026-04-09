Zbog želje za savršenim izgledom mnogi su spremni da rizikuju. Priča brazilske influenserkeŽulijane Oliveire pokazuje koliko takva odluka može da ostavi ozbiljne i dugotrajne posledice.

Brazilska influenserka Žulijana Oliveira, poznata pod nadimkom Žužu do Piks, godinama živi s posledicama estetskog zahvata koji joj je potpuno promenio život, i to na najgori mogući način.

Naime, još 2017. godine odlučila se na ubrizgavanje filera u obraze kako bi, kako je sama rekla, izgledala lepše i ženstvenije. Međutim, umesto silikonskog filera, u ilegalnoj klinici ubrizgan joj je čak 21 špric opasne mešavine mineralnog ulja i laksativa.

Posledice su bile katastrofalne. Lice joj je ostalo teško deformisano, s izraženo natečenim obrazima i kapcima, prenosi Daily Mail.

Prekretnica dolazi krajem 2024. godine, kada je preuzima plastični hirurg dr Tijago Mara, koji započinje dugotrajan proces rekonstrukcije lica. Prva operacija trajala je više od četiri sata, a cilj je bio ukloniti što više štetnih materija i oštećenog tkiva.

''Sve napreduje savršeno – tačno kako smo očekivali'', napisao je.

''Rez je lep, dobro zaceljuje, a samopouzdanje je na vrhuncu – što je najvažnije. Samo podsetnik: konačni rezultat se s vremenom još razvija… Potrebno je tri do šest meseci da se vidi potpuni rezultat, ali jedno je već sigurno - neverovatna transformacija je na putu.''

I dok je proces oporavka još uvek u toku, Žuliana je iznenadila pratioce novom odlukom – uradila je estetsku operaciju grudi i ugradila silikonske implantate.

Njen lekar je podelio rezultate zahvata na društvenim mrežama.

Video: Gde su granice u žudnji za lepotom