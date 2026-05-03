Žena koja je zatrudnela nakon intimnog odnosa sa identičnim blizancima u roku od četiri dana, dobila je saopštenje da nije moguće identifikovati oca njenog deteta, otkriveno je na sudu.

Majka bebe i jedan od identičnih blizanaca zatražili su od Apelacionog suda u Londonu da poništi prethodnu odluku porodičnog suda, nakon što je drugi blizanac registrovan kao otac na izvodu iz matične knjige rođenih deteta. Majka i blizanac koji nije naveden kao otac otišli ​​su na sud, tražeći da preuzmu roditeljsku odgovornost za bebu. Međutim, sudije su sada presudile da "nije moguće“ utvrditi tačno ko je otac, prema sudskoj presudi donetoj ranije ovog meseca.

"Nije moguće utvrditi ko je otac deteta"

"Iako DNK testiranje utvrđuje da je biološki otac deteta jedan od ovih blizanaca, nije moguće reći koji je tačno otac“, navodi se u sudskim dokumentima. Sudija Makfarlan je na drugom mestu dodao: "Trenutno je istina o očinstvu deteta da je njegov otac jedan ili drugi od ova dva identična blizanca, ali nije moguće reći koji. To će možda moći da se utvrdi u budućnosti kada nauka bude napredovala."

Sudija Madlen Rirdon je, prema dokumentima, rekla da je na ročištu za utvrđivanje činjenica prošle godine "utvrdila da su oba brata imala seksualne odnose sa bebinom majkom u razmaku od 4 dana u istom mesecu kada je beba začeta. ... Podjednako je verovatno da je svaki od braće bebin otac.“

Sudija Makfarlan je rekao: "S obzirom na sadašnje stanje u pogledu definicije oca, po mom mišljenju, sud je pogrešio što nije postigao jasnoću tako što bi se [blizanac naveden kao otac] oslobodio bilo kakve roditeljske odgovornosti koju je [blizanac naveden kao otac] možda imao...“ Dodao je: "Osnova za oslobodu roditeljske odgovornosti je, prvo, da, pošto nije dokazano da je on otac, [jedan blizanac], on nije trebalo da bude registrovan kao 'otac' i nije kandidat za sticanje roditeljske odgovornosti.“

"Drugo, očigledno nije u interesu dobrobiti bebe da se ova dvosmislenost u vezi sa roditeljskom odgovornošću nastavi“, rekao je Mekfarlan u presudi.

Sudija je potvrdio da "svaka roditeljska odgovornost“ koju je blizanac naveden kao otac možda stekao, "prestaje“ za sada. Makfarlan je na drugom mestu, prema dokumentima, istakao: "Nedokazivanje činjenice znači da ta činjenica nije dokazana, a ne da je suprotno dokazano. Postoji razlika između nečega što nije dokazano i davanja pozitivne izjave da tvrdnja o činjenici nije istinita.“

Slučaj se nastavlja i nijedna od uključenih strana nije identifikovana po imenu u sudskim dokumentima, prenosi People.

Kurir.rs/People