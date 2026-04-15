Slušaj vest

Morija "Mo" Vilson bila je zvezda u usponu u svetu biciklizma, a 2022. godine nizala je pobede na profesionalnoj "grevel" sceni. U maju te godine otputovala je u Teksas u lov na još jedan trijumf, ali je njen put tragično prekinut.

Dana 11. maja 2022. godine, Ana Morija "Mo" Vilson pronađena je mrtva u domu prijateljice u Ostinu, ustreljena samo nekoliko sati nakon večeri provedene sa kolegom biciklistom. Imala je samo 25 godina. Za njeno ubistvo, Kejtlin Armstrong, bivša instruktorka joge, osuđena je 2023. godine na 90 godina zatvora.

U galeriji pogledajte fotografije Ane Morija Vilson:

1/5 Vidi galeriju Ana Morija Vilson Foto: Printscreen/Youtube/Netflix

Četiri godine kasnije, ovaj slučaj je ponovo u centru pažnje zahvaljujući novom dokumentarcu "Istina i tragedija Morije Vilson" (The Truth and Tragedy of Moriah Wilson), koji je premijerno prikazan 3. aprila na Netfliksu. Film, u režiji dobitnice nagrade Emi Marine Zenovič i produkciji oskarovca Evana Hejsa, istražuje visokoprofilnu istragu i suđenje, ali glavni fokus stavlja na život Morije Vilson, njenu zajednicu i trajni uticaj koji je njena smrt ostavila.

"Želeli smo da snimimo film o njoj i njenom putovanju. Fokusirati se na njenu porodicu i prijatelje, i kroz šta su prolazili – njihovu tugu i kako su je obrađivali. Zločin je nešto što smo morali da uključimo, jer ne možete ispričati priču bez onoga što se dogodilo," kaže Zenovičeva.

Ko je bila Morija Vilson?

Rođena u Nju Hempširu i odrasla u Vermontu, Morija je potekla iz bliske, sportske porodice. Njeni roditelji, Karen i Erik, kao i brat Met, bili su joj velika podrška. Pohađala je Akademiju Berk Mauntin i skijala na koledžu Dartmut, gde je diplomirala inženjerstvo i takmičila se u alpskom skijanju.

Nakon što su joj povrede prekinule skijaške ambicije, okrenula se biciklizmu i brzo se profilisala kao jedan od najperspektivnijih talenata u sportu. Vilsonova je bila profesionalna takmičarka u "grevel" trkama, hibridu drumskog i planinskog biciklizma. Svoju profesionalnu karijeru započela je 2019. godine. Kako je njena karijera uzimala maha, 2022. je napustila posao u biciklističkoj kompaniji "Specialized" kako bi se u potpunosti posvetila sportu. Mediji su je nazivali "dominantnom grevel i planinskom biciklistkinjom" koja je te godine osvojila više trka. Osim sportskih uspeha, prijatelji je pamte kao duboko motivisanu i velikodušnu osobu.

"Bila je mlada žena koja je bila na pragu nečega, pronašla je ono što voli da radi. I bila je neverovatno dobra u tome", ističe Zenovičeva.

Kobna noć u Ostinu

U noći 11. maja, Vilsonova je boravila kod prijateljice u Ostinu, pripremajući se za trku Grevel Lokos, na kojoj se smatrala glavnom favoritkinjom za pobedu. Tog dana je otišla na plivanje i večeru sa kolegom, profesionalnim biciklistom Kolinom Striklendom, sa kojim je ranije imala kratku romantičnu vezu.

Striklend je kasnije potvrdio policiji da ju je nakon večere odvezao do stana. Oko 21:54, njena prijateljica Kejtlin Keš vratila se kući i pronašla je bez svesti na podu kupatila, kako krvari. U potresnom pozivu hitnoj službi, koji je uključen u dokumentarac, Kešova moli za pomoć i pokušava reanimaciju. Nažalost, Vilsonova je proglašena mrtvom na licu mesta. Policija je brzo utvrdila da je više puta ustreljena i da nije bilo znakova provale, što je upućivalo na to da je poznavala napadača.

Istraga usmerena na ljubavni trougao

Istraga se ubrzo usmerila na Kolina Striklenda, a potom i na njegovu tadašnju devojku, Kejtlin Armstrong. Striklend je priznao da je sa Armstrongovom bio u vezi tri godine, ali da je tokom kratkog prekida 2021. imao romansu sa Vilsonovom. Takođe je rekao policiji da je te večeri lagao Armstrongovu o tome gde se nalazi kako bi sakrio da je bio sa Vilsonovom.

Policija je primila anonimnu dojavu da je Armstrongova bila "besna i tresla se od ljutnje" kada je saznala za Striklendov susret sa Vilsonovom, te da je pretila da će je ubiti. Nadzorne kamere snimile su crni terenac, kasnije identifikovan kao džip Armstrongove, u blizini mesta zločina neposredno pre pucnjave.

Balistički dokazi povezali su čaure sa pištoljem koji je Striklend kupio za Armstrongovu. Istražitelji su takođe otkrili da je Armstrongova pratila komunikaciju između Striklenda i Vilsonove i da ju je ranije upozorila da se drži podalje od njega.

Bekstvo u Kostariku i potera duga 43 dana

Nakon što je postala osumnjičena, Kejtlin Armstrong je pobegla iz Teksasa. Vlasti su 17. maja izdale nalog za njeno hapšenje, ali ona je već napustila zemlju. Koristeći lažni pasoš, putovala je kroz nekoliko gradova do Kostarike, gde je plastičnom operacijom promenila izgled i pokušala da započne novi život pod drugim identitetom.

Potraga je postala međunarodna, a američki maršali pratili su je putem finansijskih transakcija i nadzornih snimaka. Na kraju su je locirali u Santa Teresi zahvaljujući dojavi povezanoj sa njenim iskustvom instruktorke joge. Vlasti su objavile lažni oglas za posao tražeći učiteljicu joge, što ih je dovelo do nje. Uhapšena je 29. juna 2022. godine, nakon 43 dana bekstva.

Suđenje i presuda od 90 godina zatvora

Suđenje Armstrongovoj započelo je 30. oktobra 2023. u Ostinu. Tužioci su predstavili detaljnu vremensku liniju događaja, koristeći snimke nadzornih kamera, GPS podatke i forenzičke dokaze. Otkriveno je da je Armstrongova nakon ubistva odvukla bicikl Vilsonove i bacila ga u blizini, gde ga je policija kasnije pronašla, a njen DNK je pronađen na njemu.Jedan od najsnažnijih trenutaka suđenja bio je kada je bicikl Vilsonove unesen u sudnicu.

"Još uvek je imao njenu kacigu kako visi sa strane. To je zaista utišalo celu sudnicu. Porodica je bila duboko pogođena", priseća se producent Hejs.

Porota je 16. novembra 2023. proglasila Armstrongovu krivom za ubistvo te je osuđena na 90 godina zatvora, sa mogućnošću uslovnog otpusta nakon 30 godina. Uoči suđenja, nakratko je pobegla iz pritvora, ali je brzo uhvaćena. Armstrongova trenutno služi kaznu u ženskom zatvoru u Gejtsvilu u Teksasu.

Nasleđe Morije Vilson i novi dokumentarac

Dok su mediji uglavnom bili fokusirani na zločin, dokumentarac "Istina i tragedija Morije Vilson" namerno menja narativ, stavljajući u prvi plan glasove njene porodice i prijatelja.

"Najveći izazov bio je naterati porodice Vilson da učestvuju, da se osećaju ugodno i da nam veruju kao partnerima“, objašnjava Hejs.

U godinama nakon njene smrti, porodica Vilson radi na očuvanju njenog nasleđa. Osnovali su Fondaciju Morija Vilson, koja podržava inicijative za izgradnju zajednice i širi pristup sportovima na otvorenom. Organizacija svake godine održava vožnju "Ride For Mo" u Vermontu. Ovogodišnje izdanje održava se 9. maja i opisuje se kao "dan za pridruživanje Morijinom duhu na putevima na kojima je odrasla i koje je volela". Hejs kaže da film u konačnom nastoji da vrati potpuniju sliku o tome ko je Vilsonova bila kao osoba, podsećajući na temeljne vrednosti prijateljstva i zajedništva, kao i na to da "nasilje nikada nije rešenje".

