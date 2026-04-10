Zaposleni radnik lanca brze prehrane u Severnoj Karolini napravio je potez koji je mnoge iznenadio nakon što je u WC-u restorana pronašao skoro 8.000 evra u gotovini. Osamnaestogodišnji Džejden Sintron odlučio je predati pronađeni novac, a na kraju je za svoje poštenje i nagrađen.

Neočekivani pronalazak na pauzi

Džejden Sintron radio je svoju uobičajenu smenu na Veliki petak ujutro. Kad je uzeo pauzu i otišao u WC restorana u gradu Kinstonu, pokraj WC školjke ugledao je dve bele omotnice. Na jednoj je pisalo da je namenjena banci First Citizens, a na drugoj Truistu. U njima je bilo ukupno 9333 dolara (7991 euro), od čega 5000 dolara (4279 eura) u jednoj i 4333 dolara (3709 eura) u drugoj. intron je tada imao izbor, zadržati novac ili napraviti ispravnu stvar.

Foto: WITN/youtube

Vera presudila

Mladić je za lokalne medije WITN ispričao kako mu je prvi instinkt odmah govorio da nešto nije u redu. "Prva pomisao mi je bila... ne, ovo se ne događa. Nešto nije u redu", rekao je. Kad se pribrao, odlučio je predati gotovinu kadrovskoj službi. Objasnio je da je upravo njegova vera presudila u toj odluci. "To nije ono što bi Isus učinio. To nije ono što bi Bog želeo", izjavio je tinejdžer.

Radnik našao novac Foto: WITN/youtube

Njegov potez oduševio je mnoge, uključujući i njegova šefa Džona Mek Pola. "Istinski integritet je činiti pravu stvar kada nitko ne gleda. Džejden je upravo to učinio i zaslužuje svaku pohvalu", rekao je Džon. Nakon što je vlasnik restorana obavešten o svemu, nepoznata osoba uručila je Sintronu novčanu nagradu od 500 dolara (428 eura). Mladić je nagradu isprva odbio, ali ju je nakon nagovaranja ipak prihvatio.

(Kurir.rs/Index)