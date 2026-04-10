S dolaskom visokih temperatura i sunčanih dana, mnogi sve više vremena provode u vrtu i dvorištu pripremajući svoju okućnicu za letnju sezonu. Iako je većina već obavila svoju prvu prolećnu košnju, za uredan travnjak potrebno je mnogo više.

Stručnjaci iz Kraljevskog hortikulturnog društva naglašavaju da je za zdrav travnjak potrebno kositi barem jednom u dve nedelje tokom proleća, ali se travnjak ne sme zanemariti ni tokom drugih godišnjih doba, prenosi Miror.

Pravila za prvu prolećnu košnju

U periodu prvih prolećnih košnji važno je da travu ne skratite previše jer tako možete naštetiti korenu vlati i usporiti njen rast. Učestalost košnje zavisi od vrste trave, tla i klime. Osim što će travnjak izgledati urednije i bujnije, redovnom košnjom uklanjate korov i podstičete gušći rast trave.

Tokom leta, pravila se menjaju: Travnjak je potrebno kositi barem jednom nedeljno. Učestalost možete smanjiti na jedno košenje svake dve do tri nedelje. Ako želite da zadržite izgled bogat cvećem, košnju možete obavljati svakih šest nedelja.

Majski predah za šarenu oazu

Kako biste osigurali da vaše dvorište izgleda kao prava šarena oaza, u maju možete uzeti kratki predah od košnje. U ovom mesecu raste samoniklo bilje koje dodaje boju travnjaku i privlači leptire.

Zavisno od vremenskih uslova i rasta trave, tokom leta je takođe možete povremeno ostaviti nepokošenom kako bi bujala raznolikim samoniklim biljem. Ipak, za one koji preferiraju uredan izgled, preporučuje se držanje košnje jednom u dve do tri nedelje. S laganim zahlađenjem u septembru možete nastaviti sa redovnom košnjom, sve dok traju toplije temperature.