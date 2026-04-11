Duga putovanja avionom mogu biti iscrpljujuća za svakoga, ali kada se tome doda i povreda, situacija postaje gotovo nepodnošljiva. Linzi Stromen je pre dve godine polomila trtičnu kost dok je rolerima slavila rođendan svoje ćerke uz pesmu Tejlor Svift.

„Dugo sam ignorisala bol, ali kada je postao neizdrživ, otišla sam kod lekara i saznala da mi je trtična kost potpuno slomljena, odvojena od kičme i praktično ‘pluta’, stvarajući upaljeno tkivo koje je vremenom postalo i artritično“, ispričala je.

Zbog toga je morala da se podvrgne ozbiljnoj operaciji.

Potpuno nepoznata žena pomogla joj je u avionu Foto: TikTok

Operacija koja menja svakodnevicu

U novembru 2025. godine imala je kokcigektomiju, zahvat kojim se uklanja deo ili cela trtična kost. Iako je operacija donela olakšanje, oporavak je bio dug i zahtevan.

Samo dva meseca kasnije, morala je poslovno da putuje iz Los Anđelesa u Kopenhagen. Lekar joj je savetovao da obavezno obezbedi ravno mesto za ležanje tokom dugog leta, ali stvari nisu išle po planu.

Nada koja se nije ostvarila

Zbog čestih putovanja, verovala je da će lako dobiti unapređenje mesta. Međutim, to se nije dogodilo. Na aerodromu joj je rečeno da postoji šansa da dobije ceo red za sebe, ali bez garancije.

Uprkos nadi da će imati prostora da legne, ubrzo joj se pridružila još jedna putnica – žena sa povredom kolena, koja je dobila isto obećanje.

Neočekivano savezništvo

Umesto razočaranja, njih dve su brzo pronašle zajednički jezik. Dogovorile su se da podele slobodna mesta i smenjuju se u ležanju kako bi što lakše podnele let.

Ali neposredno pre poletanja, u njihov red sela je još jedna starija žena.

Gest koji vraća veru u ljude

Iako je delovalo da će putovanje biti još teže, dogodilo se nešto potpuno neočekivano. Starija putnica je primetila bol u kolenu druge žene i odmah reagovala.

Započela je masažu refleksologije koja je trajala više od pola sata, pomažući joj da ublaži bol. Tokom celog leta, sve tri žene su nastavile da brinu jedna o drugoj, svaka na svoj način.

Mala dela, velika značenja

Iako je masaža bila samo jedan deo dugog puta, pažnja i briga nisu prestajale. Redovno su proveravale kako se osećaju i pružale podršku jedna drugoj.

„Bila je čast svedočiti tolikoj humanosti“, rekla je Linzi.

Video koji je obišao svet

Svoje iskustvo podelila je na TikToku, gde je snimak brzo postao viralan i prikupio oko dva miliona pregleda.

„Mislile smo da ćemo imati red za sebe, ali smo dobile nešto mnogo bolje, potpunog stranca koji je pokazao neverovatnu brigu“, napisala je.

Iako je očekivala negativne komentare, reakcije su bile uglavnom pozitivne. Ljudi su bili dirnuti prizorom dobrote među potpunim strancima.

Na kraju, Linzi ističe da putovanja mogu izvući i najbolje i najgore iz ljudi, ali da je ona imala sreću da doživi ono najbolje. Jer ponekad, i u najneprijatnijim situacijama, upravo nepoznati ljudi pokažu koliko svet još uvek može biti topao i ljudski.