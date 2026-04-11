Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici 12. aprila obeležavaju Vaskrs. Brojni su narodni običaji koji se na ovaj dan poštuju decenijama, a najlepši su oni koji su posvećeni deci.

Tradicija je i da se prvog Vaskrsa, u onim porodicama koje su dobile prinovu, a gde dete nije još napunilo godinu dana, jaja ne farbaju i da se takvoj deci daje neofarbano jaje. Isto važi i za porodice koje su imale smrtan slučaj, jaja se ne farbaju prvog Vaskrsa nakon tog događaja.

Umivanje „crvenim jajetom“
Na vaskršnje jutro, roditelji često primenjuju običaj koji treba da osigura zdravlje dece tokom cele godine:

U posudu sa vodom stave se crveno jaje (čuvarkuća), bosiljak i ponekad dren. Deca se umivaju tom vodom, a zatim im se crvenim jajetom protrljaju obrazi uz reči: „Da budeš rumen/a i zdrav/a kao jaje.“

Pobratimstvo i posestrinstvo (Komkanje)
U nekim krajevima Srbije, na Vaskrs ili prvi ponedeljak posle Vaskrsa (Pobusani ponedeljak), deca se simbolično „bratime“ ili „sestreme“ pletenjem venčića od trave i razmenom jaja, čime se učvršćuju prijateljstva.

