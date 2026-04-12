Zvezda emisije Moj život sa 300 kilograma (My 600-lb. Life), Doli Martinez, preminula je u 30. godini, potvrdila je njena sestra.

Zvezda TLC kanala preminula je u subotu, podelila je Lindzi Kuper u potresnoj objavi na društvenim mrežama. „Teška srca delim vest o smrti moje prelepe sestre Doli“, napisala je ona.

„Doli je imala najvedriju ličnost; mogla je da obasja svaku prostoriju svojim smehom, dobrotom i punim duhom ljubavi. Imala je način da učini da se svi osećaju posebnim, a njena toplina će zauvek ostati sa nama.“

Njena porodica nije otkrila uzrok smrti, ali nekoliko sati pre nego što je potvrdila sestrinu smrt, Lindzi je na Fejsbuku napisala da je Doli u bolnici i da se „bori za život“. „Iako su nam srca ovde slomljena, nalazim utehu u saznanju da je sada ponovo sa našim tatom na nebu. Mogu samo da zamislim radost tog susreta“, rekla je njena sestra.

„Počivaj u miru, Doli. Uvek ćeš biti voljena, uvek ćeš nam nedostajati i nikada nećeš biti zaboravljena.“

Doli se pojavila u 10. sezoni televizijske emisije koja je emitovana u januaru 2022. godine, kada je imala 25 godina.

Tokom učešća u emisiji, hrabro je otvorila dušu o svom lošem mentalnom zdravlju i borbi sa zavisnošću od hrane. Proces je započela sa 269 kilograma, što je značilo da joj je bio potreban dodatni kiseonik i pomoć u svakodnevnom životu.

Doli je već patila od kongestivne insuficijencije srca kao posledice svoje težine.

Poreklom iz Fort Vorta, preselila se u Hjuston gde se nadala da će moći da se podvrgne operaciji za gubitak kilograma. Uprkos tome što je izgubila 18 kilograma tokom emisije na TLC-u, nije ispunila uslove za proceduru.

Njen Instagram profil detaljno opisuje brojne borbe kroz koje je prolazila tokom života. Iako je profil privatan, u biografiji stoji: „Nisam više beskućnica. Živim dan po dan.“

Tokom emisije otkriveno je da Doli i njen otuđeni suprug nisu bili u stanju da se brinu o svojoj ćerki, koju je Služba za zaštitu dece oduzela od njih kada je imala samo 6 dana. Kako se saznaje, dete je i dalje pod starateljstvom Doline majke.

Nakon što se vratila da živi sa suprugom, njegovo navodno nasilno ponašanje nateralo ju je da ode u prihvatilište za beskućnike, navodi se na sajtu IMDB.