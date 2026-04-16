Stiv Irvin bio je legendarni australijski prirodnjak i televizijska zvezda koji je čitav život posvetio zaštiti životinja i edukovanju sveta o važnosti očuvanja prirode.

Očuvanje životinjskih vrsta jedno je od ključnih pitanja današnjice jer direktno utiče na ravnotežu ekosistema i budućnost planete. Svaka vrsta ima svoju ulogu u prirodi, a njen nestanak može da izazove lančane posledice koje pogađaju i ljude.

Jedan od onih koji je to shvatao bio je legendarni Lovac na krokodile Stiv Irvin, koji je dve decenije od preranog odlaska ostao jedna od najprepoznatljivijih figura u svetu zaštite prirode, a čija priča i danas inspiriše milione ljudi širom sveta.

Rođen 22. februara 1962. u Australiji, Irvin je odrastao okružen životinjama zahvaljujući roditeljima koji su vodili mali reptilski park, kasnije poznat kao Australia Zoo. Već kao dečak pokazivao je izuzetno interesovanje za divlje životinje – prvi put je rukovao otrovnom zmijom sa samo šest godina, a upravo su ga roditelji učili kako da razume i poštuje životinjski svet.

Ta rana povezanost s prirodom odredila je čitav njegov životni put.

Porodični park s vremenom je prerastao u svetski poznati Australia Zoo, koji je Irvin preuzeo i dodatno razvio. Uz to je pokrenuo i brojne projekte zaštite prirode, uključujući organizaciju Wildlife Warriors, te ulagao novac u očuvanje ugroženih vrsta i njihovih staništa. Njegova misija bila je jasna – edukovati ljude i pokazati koliko je važno očuvati prirodu i životinje.

Globalnu popularnost stekao je kroz televizijski serijal "Lovac na krokodile", koji je od 90-ih godina osvojio publiku širom sveta. Svojom energijom, hrabrošću i zaraznim entuzijazmom približio je gledaocima i najopasnije životinje, istovremeno naglašavajući njihovu važnost u ekosistemu. Njegov pristup bio je jedinstven – nije želeo da se ljudi boje životinja, već da ih razumeju i zaštite.

U privatnom životu bio je posvećen supruzi Teri, s kojom se venčao 1992, i njihovoj deci Bindi i Robertu, koji danas nastavljaju njegovu misiju. Upravo je porodica bila ključni deo njegovog rada, a zajedno su učestvovali u brojnim projektima i emisijama.

Tragično je preminuo 2006. godine tokom snimanja dokumentarca na Velikom koralnom grebenu, nakon što ga je raža ubola u grudi. Njegova smrt šokirala je svijet i izazvala ogroman talas tuge među obožavateljima, ali i dodatno skrenula pažnju na njegov rad i poruku, prenosi Dnevnik.hr.

Njegova smrt je snimljena

Lokacija video trake koja prikazuje tragičnu smrt Stiva Irvina ostaje misterija i 20 godina nakon što je raža ubila voljenog australijskog zaštitnika prirode. Podsećanja radi, Irvina je probola raža 4. septembra 2006. na grebenu Bat u blizini Port Daglasa dok je snimao novu televizijsku emisiju.

Snimateljske ekipe su se očajnički trudile kako bi pokušale da ga spasu pre nego što su ga odvele na obalu, gde su bolničari izvršili reanimaciju. Irvin je preminuo pre nego što je stigao u bolnicu. Ceo incident snimljen je kamerama, trake su predate vlastima da pomognu u njihovoj istrazi, ali snimak nikad nije objavljen u javnosti, uglavnom zahvaljujući željama njegovih bliskih prijatelja i porodice.

- Snimak nikada neće ugledati svetlost dana. Nikada. Ja sam snimak pogledao, ali ne želim da ga vidim ponovo - rekao je Irvinov najbolji drug i režiser Džon Stejnton kod Larija Kinga 2006.

Irvin je ronio tog dana snimajući za svoju novu emisiju. Fokus ekipe je bila smrtonosna tigrasta ajkula. Nakon što nije uspeo da je pronađe, Irvin se umesto toga okrenuo džinovskoj raži od skoro dva i po metra kako bi je snimio za jedan drugi projekat koji je radio. Stiv Irvin je plivao iznad raže, koje su inače u većini slučajeva bezopasne. U jednom trenutku mu je raža bodljom probila grudi, po svemu sudeći, misleći da se radi o ajkuli.

Raže inače koriste bodlje, koje su zapravo tri otrovne spinalne oštrice u repu, kao odbrambeni mehanizam kada im neko preti ili kada ih nagazi. Raža mu je bodljom probila grudni koš i zabola otrovni šiljak direktno u srce.

- Bodlja mu je prošla kroz grudi kao vruć nož kroz puter - rekao je Irvinov kamerman Džastin Lajons, koji je snimio tragični incident.

Irvin je rekao svom timu da mu je vazduh "probio pluća" nakon što je pogođen, ne shvatajući da je umesto toga pogodio njegovo srce.

- Verovatno je raža od Stivove senke pomislila da se radi o tigrastoj ajkuli, koja često napada raže, pa je počela da ga napada. Dok se vraćamo čamcem, vičem na jednog člana posade da stavi ruku preko rane, a Irvinu sve vreme govorimo: "Misli na svoju decu, Stiv, drži se, drži se, drži se". Samo je nekako mirno pogledao i rekao: "Umirem". I to je bilo poslednje što je rekao - izjavio je kamerman.

Sve je bilo snimljeno jer je to bila želja samog Irvina. Stravični snimak je odmah predat vlastima koje su istraživale njegovu smrt. Biograf Timi Donovan rekao je da je Irvin uvek govorio ljudima “da bi bio tužan ako niko ne snimi njegovu smrt“.

Sve kopije kasete na kojoj se nalazi snimak Irvinove smrti su uništene odmah po završetku istrage, osim jedne. Rečeno je da je njegovoj supruzi uručena poslednja kopija. Ona je za magazin “You” 2018. rekla: "Nakon što je Stiv umro, 100 miliona gledalaca je pogledalo video snimak njegove smrti koji je objavljen na Jutjubu. Taj film je bio potpuna izmišljotina koja je iskorišćavala tugu ljudi. Nikad nisam gledala pravi snimak. Zašto bih? Znam kako je moj muž umro i laknulo mi je što deca nisu bila na brodu kao što bi obično bila; bilo bi užasno da su bila svedoci toga.”

Prema njenim rečima, još uvek postoji kopija negde u policijskom trezoru.

