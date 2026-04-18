Slušaj vest

Nakon što nije mogao da priušti skup stomatološki tretman u Velikoj Britaniji, 34-godišnji Džon Denton je odlučio da potraži sreću u Turskoj. Međutim, ono što je trebalo da bude brzo i pristupačno rešenje za njegove zube pretvorilo se u noćnu moru – završio je bez ijednog zuba, u bolovima i sa samo delimičnim povraćajem novca.

Od nesreće do očajničke odluke

Prema pisanju lista „The Mirror“, Denton je 2020. godine doživeo tešku saobraćajnu nesreću, nakon koje su lekari morali da mu ubace cev za disanje u usta. Nakon dugog oporavka, ostali su mu metalni implantati u vilici koji su mu dodatno otežali svakodnevnu higijenu i izazivali bol.

Foto: tiktok/Jon Denton

Rešenje je postojalo – ali po ceni od čak 30.000 funti (nešto manje od 35.000 evra), što nije mogao da priušti. Zato se odlučio za mnogo jeftiniju opciju u Turskoj, gde mu je ponuđeno 14 implantata za samo 3.500 funti (oko 4.000 evra).

Od uzbuđenja do pakla

Zbog fobije od igala i zubara, Džon je bio pod sedativima tokom procedura, tokom kojih je proveo šest sati u stolici. Svi njegovi prirodni zubi su uklonjeni i 14 implantata je postavljeno u desni, a privremeni zubi su cementirani.

Džon kaže da je nakon ovoga osećao „neopisive“ bolove i nedeljama nakon što je dobio ono što je smatrao osmehom iz snova, privremeni zubi su mu ispali kada se vratio u Veliku Britaniju.

„Kada sam se vratio, bio sam zaista srećan, ali sam uvek bio u bolovima. Samo sam mislio da je to deo procesa. Nakon što su lekovi protiv bolova prestali da deluju, bol je bio devet od 10 - nepodnošljiv. Fizički nisam mogao da perem zube jer su me toliko boleli, postajalo je nepodnošljivo. Rekli su mi da se vratim avionom i da će mi ponovo pričvrstiti zube, " rekao je.

Pogledajte u galeriji kako je izgledao proces:

1/5 Vidi galeriju Džon Denton ostao bez zuba na klinici u Turskoj Foto: tiktok/Jon Denton

Džon je odleteo nazad u Tursku na kontrolu u martu i nadao se da će mu stomatolog pomoći da reši probleme sa implantatima - ali kaže da se umesto toga probudio iz procedure i otkrio da su mu svi zubi izvađeni.

"Sećam se da sam se probudio i da tamo nije bilo ničega [bez zuba]. Osim prednjeg koji je bio malo bolan, svi ostali zubi su bili čvrsti. Nije bilo potrebe da se svi vade. Bio je šok otkriti da su svi izvađeni. Nekoliko dana sam se samo zaključao. U poređenju s tim, bio sam u boljoj poziciji pre odlaska u Tursku nego sada", rekao je Džon i dodao:

„Znam da su neki ljudi otišli ​​u Tursku i dobili apsolutno sjajne zube, ali to nije slučaj za mene. To je najgora stvar kroz koju sam ikada prošao. Voleo bih da mogu da vratim vreme.“

Bez zuba i bez rešenja

Foto: tiktok/Jon Denton

Pred njim su se našle dve opcije: delimičan povrat novca ili dodatni trošak za protezu. Odlučio je da vrati deo novca – oko 2.700 funti (nešto više od 3000 evra) – i vratio se u Veliku Britaniju, gde sada pokušava da prikupi sredstva za još jedan postupak.

„Ako ovo ne sredim, uništiće mi vezu. Svakog jutra se budim loše raspoložen, ne idem na posao, a sve to utiče na moje finansije i račune. Prošao sam kroz pakao, a sada moram da počnem ispočetka“, rekao je.

Na kraju, priznaje da bi radije vratio vreme – i nikada ne bi doneo odluku da ode u inostranstvo na jeftino lečenje.

