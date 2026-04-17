Džim O'Konor je poznat u svojoj sredini kao strog i autoritativan nastavnik matematike u St. Fransisu u Kaliforniji, ali njegov nadimak i prava priroda kriju mnogo više od njegovog vojnog autoriteta. Kao dugogodišnji vijetnamski veteran, Džim ima vojnički stas, kratku frizuru i glas koji ne ostavlja prostora za nesuglasice. Njegovi učenici, posebno tinejdžeri na njegovim časovima algebre i računice, znaju da je Džim nastavnik sa čvrstim pravilima i nultom tolerancijom na nemir.

Međutim, iza tog strogog imidža krije se sasvim drugačija priča koja je šokirala mnoge njegove đake kada su je otkrili.

Naime, Džim O'Konor je volonter u dečjoj bolnici u Los Anđelesu, gde već više od 20 godina dolazi da brine o bolesnim bebama. Njegovo vreme u bolnici provodi kao "šaptač bebama", nadimak koji je stekao zbog svoje nežnosti i sposobnosti da smiri uplakane i bolesne mališane najmlađeg uzrasta.

Njegovo angažovanje u bolnici počelo je još kada ga je prijatelj nagovorio da donira krv. Sa krvnom grupom O negativnom, koja je univerzalna i izuzetno tražena, nastavnik je postao najpoznatiji davalac krvi u toj bolnici, darujući dosad čak 272 litra krvi. Ali, to nije bilo sve. Nakon što je viđao bolesne bebe i decu, pitao je osoblje bolnice kako bi mogao da pomogne. Shvatio je da ima poseban dar za brigu o novorođenčadi i maloj deci.

Kao doživotni neženja, bez sopstvene dece, Džim je razvio neverovatnu sposobnost da smiruje plačljive bebe. Voli da ih nosi, hrani, mazi i jednostavno pruža im ljubav i pažnju. Zaposleni u bolnici, medicinske sestre i lekari, obožavaju njegov dolazak. Njegova prisutnost utiče na decu koja se brzo smire čim ga ugledaju.

Džimova nežnost i briga nisu samo pomogle mališanima, već su stekle veliko poštovanje i zahvalnost među bolničkim osobljem i porodicama pacijenata.

