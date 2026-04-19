Slušaj vest

Fitnes instruktor Li Friman doživeo je dramatičan zdravstveni incident koji je u početku delovao bezazleno ali se ispostavio kao borba za život.

Bol koji je počeo iznenada

Sve je počelo jednog jutra u februaru 2026. godine, kada je sina odveo u školu i vratio se kući kako bi obavio poslovni poziv. Međutim, ubrzo nakon toga, osetio je snažan bol u stomaku koji je postajao sve intenzivniji.

Kako je kasnije opisao, bol je bio toliko jak da je završio sklupčan na podu, pokušavajući da izdrži.

Sumnja je pala na ananas

Friman je u tom trenutku pomislio da je uzrok problemu ananas koji je konzumirao tokom fotografisanja. Naime, nedavno je uveo promene u ishrani kako bi se pripremio za snimanje, a ananas je koristio zbog enzima koji pomažu varenje.

Njegova verenica je pozvala hitnu pomoć, koja je savetovala odlazak u bolnicu, gde su u početku i lekari razmatrali mogućnost da je voće izazvalo problem.

Dijagnoza koja je sve promenila

Ipak, stvarnost je bila mnogo ozbiljnija. Lekari su ustanovili da ima uvrtanje creva, stanje poznato kao intestinal volvulus koje može biti smrtonosno ako se ne reaguje brzo.

Bol je, prema njegovim rečima, dostigao nivo „100 od 10“, a situacija je bila toliko kritična da su mu doktori rekli da je bio svega nekoliko sati udaljen od smrti.

Hitna operacija i borba za oporavak

Friman je odmah operisan, a tokom zahvata uklonjen mu je deo tankog creva. Zahvaljujući brzoj reakciji lekara, izbegao je i nošenje stome (kolostoma kese), što je ogromno olakšanje za njega.

U bolnici je proveo 11 dana, a sada se oporavlja kod kuće i polako vraća svakodnevnim aktivnostima. Već je uspeo da napravi prve korake ka fizičkom oporavku, uključujući kratke šetnje na traci.

Ožiljak kao podsetnik na život

Kao fitness model, priznaje da mu ožiljak na stomaku teško pada, ali pokušava da celu situaciju sagleda iz drugačijeg ugla kao simbol preživljavanja.