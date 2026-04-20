Šta se zapravo dešava kada čovek umre jedno je od pitanja koje vekovima ne prestaje da zaokuplja ljudski um. Kroz istoriju su različite religije, narodi i zajednice nudili sopstvene odgovore, a gotovo svi su se, na ovaj ili onaj način, doticali ideje da smrt nije kraj, već prelazak u neko drugo stanje postojanja.

U mnogim verovanjima važnu ulogu ima Bog ili tvorac, kao i ideja zagrobnog života, pri čemu se često veruje da ponašanje tokom života utiče na to šta čoveka čeka posle smrti.

Upravo zato pažnju javnosti privukla je priča Nensi Danison, pobožne katolkinje iz Ohaja, koja tvrdi da je tokom boravka u bolnici 1994. godine doživela iskustvo blisko smrti, posle kojeg je zauvek promenila pogled na život, religiju, Boga i ono što dolazi posle smrti.

Tvrdi da je u bolnici doživela „veoma opsežno iskustvo zagrobnog života“

Kako navodi, danas 74-godišnja Nensi Danison preživela je tešku alergijsku reakciju na anestetik tokom, kako je opisano, „invazivne radiološke procedure“. Prema njenim rečima, upravo tada doživela je ono što naziva „veoma opsežnim iskustvom zagrobnog života“.

Govoreći za „Dejli mejl“, ispričala je da joj je srce u jednom trenutku prešlo iz ubrzanog rada u potpuni zastoj, ali da je ono što je usledilo, kako tvrdi, za nju bilo mnogo značajnije od samog medicinskog incidenta.

Nensi kaže da tokom čitavog procesa nije izgubila svest, već da je bila prisutna i svesna svega što joj se događa.

„Nisam imala pojma da moje telo umire. Nisam izgubila nijedan trenutak svesti tokom umiranja i smrti mog tela, niti tokom sopstvenog prelaska i boravka u zagrobnom životu.

Bila sam svesna sve vreme i svega se sećam.“

Iskustvo koje je, kako tvrdi, promenilo sve što je ranije verovala

Danison tvrdi da je tokom tog iskustva srela pet prijatelja koje opisuje kao „Bića svetlosti“, kao i da je primila neku vrstu „dokumentarnog prikaza“ istorije Zemlje.

Prema njenim rečima, upravo to iskustvo joj je, kako veruje, objasnilo zašto ju je religija kojoj je pripadala učila pogrešnim informacijama o životu, smrti, Bogu i zagrobnom životu.

U tom trenutku, kaže, počela su da joj se nameću velika pitanja o smislu postojanja.

Šta je Bog? Koji je smisao života? Gde su raj i pakao? To su, prema njenim rečima, bila pitanja koja su je obuzela nakon povratka.

Nensi tvrdi da ju je posebno pogodila pomisao da odgovore na ta pitanja nije saznala ranije.

„Bila sam ljuta što ove odgovore nisam saznala pre nego što sam umrla, jer sam pretpostavljala da svi ostali ljudi na Zemlji znaju te informacije, osim mene.

Ušla sam u Svetlost, bila potpuno prožeta bezuslovnom ljubavlju, blaženstvom i prihvatanjem.

Doslovno sam spojila svoju energiju i svoje biće sa svojih pet prijatelja Bića svetlosti kako bih mogla da doživim njihove fizičke živote.“

Kaže da je tada počela da preispituje sve — od religije do stvarnosti

Prema njenoj priči, ono što je doživela nije bilo samo emotivno ili duhovno snažno, već je u njoj probudilo duboku potrebu da sazna više o samoj stvarnosti.

Nakon tog iskustva, kako tvrdi, više nije mogla da posmatra svet na isti način. Pitanja o tome šta je istina, šta je Bog, kakav je smisao ljudskog života i šta zaista postoji posle smrti postala su centralna u njenom životu.

Posebno je isticala da je bila potresena saznanjem da su, po njenom mišljenju, informacije koje je ranije dobijala kroz tradicionalno religijsko obrazovanje bile pogrešne.

Upravo to je, kako objašnjava, izazvalo prelom u njenom dotadašnjem životu i načinu na koji je razumela veru.

Posle svega napustila je dosadašnji život i krenula drugim putem

Nensi Danison tvrdi da ju je ovo iskustvo toliko promenilo da je odlučila da napravi potpuni zaokret u svom životu. Nakon povratka, napustila je advokatsku firmu u kojoj je radila i osnovala sopstvenu.

Ali tu nije stala. Kako kaže, čitav život je „okrenula naglavačke“ kako bi krenula putem na kojem će drugima govoriti o onome što je, prema sopstvenim tvrdnjama, doživela.

U godinama koje su usledile stekla je dozvolu za pilota, postala licencirani privatni detektiv i napisala više knjiga posvećenih svom iskustvu.

Na taj način, njen život posle događaja iz 1994. godine dobio je sasvim novi smer — onaj u kojem je, kako tvrdi, želela da podeli sa drugima ono što je saznala tokom iskustva za koje veruje da ju je dovelo na prag drugog sveta.

