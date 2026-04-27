Aira Meri Braun proslavila se još kao šestomesečna beba, kada je osvojila srca javnosti svojim velikim plavim očima, dugim trepavicama i plavim loknicama. Svi su joj tepali kako neodoljivo podseća na lutku.

Lepota joj je donela popularnost preko noći pa je zarađivala kao zaštitno lice brojnih dečjih kampanja i reklama. Imala je četiri godine kada je počela da šeta modnom pistom. Do osme godine snimila je četiri filma.

Aira Meri Braun svetu je poznata kao najlepša beba na svetu

Zvali su je najlepšom bebom na svetu, a njeni roditelji su je često prijavljivali na dečja takmičenja u lepoti. Aira Meri bi uvek bila ili pobednica ili među prvima na listi.

Majka je "forsirala" u svet modelinga

Kako je rasla, tako je njen izgled postajao "običan". I dalje je bila vrlo lepa, ali ne toliko da je jako odskakala od većine druge dece. Zato je njena majka počela da svakodnevno šminka ćerku, stavlja joj perike i oblači u skupocenu i glamuroznu odeću. Javnost ju je kritikovala jer je opteretila malenu i ukrala joj detinjstvo.

Aira Meri Braun odrasla je u lepoticu

Izrasla u lepoticu

S vremenom je njena slava izbledela i sada živi normalnim životom. Danas ima 15 godina, trudi se da ostane u modelingu. Mediji su govorili da je na vrhuncu slave zarađivala više od 10 miliona dolara godišnje. Iako je još maloletna, Aira želi da bude glumica kada odraste.

