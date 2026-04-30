Žena saznala da joj je verenik ubica i tajno pomogla policiji da pronađe telo žrtve

Mislila je da je pronašla muškarca svog života, a onda joj je jedan razgovor srušio ceo svet. Patološkinja Karolina Mjurhed pristala je na prosidbu svog dečka posle samo nekoliko meseci veze, verujući da je konačno srećna. Međutim, ubrzo je usledio šok koji nije mogla ni da zamisli.

Njen verenik Aleksander „Sendi“ Mekelar priznao joj je da je godinama skrivao strašnu tajnu – da je usmrtio biciklistu i uz pomoć svog brata blizanca zakopao telo.

Jeziv zločin godinama bio skriven

Škotska braća Aleksander i Robert Mekelar osuđeni su 2023. godine zbog smrti Tonija Parsonsa, koji je nestao šest godina ranije dok je vozio bicikl između mesta Bridž of Orki i Tindrum.

U septembru 2017. godine, Aleksandar Mekelar i njegov brat blizanac Robert vozili su se putem A82 u Argilu, u Škotskoj, nakon što su pili u lokalnom hotelu sa grupom ljudi koji su se desili u streljačkoj grupi. Njihovo vozilo je udarilo i ubilo 63-godišnjeg biciklistu Tonija Parsonsa.

Umesto da pozovu pomoć, braća Mekelar su se strašno potrudila da sakriju šta su uradili. Zamenili su vozila, vratili se da pokupe Parsonsa i njegov bicikl i sahranili njegovo telo u močvari koja se koristi za mrtve životinje na imanju Oš od 9.000 hektara gde su živeli i radili. Tri godine Parsonsova porodica nije imala pojma šta mu se dogodilo.

Dugo nije znao da je upravo njegova verenica bila ključna osoba u istrazi.

Rizikovala život da policiji otkrije gde je telo

Karolina je policiji pomogla da pronađe telo tako što je tokom posete mestu zločina ostavila limenku energetskog pića Red Bull kao trag istražiteljima.

Sve je uradila dok je Mekelar bio u blizini i nosio pušku, jer je tog dana bio u lovu.

Njena neverovatna priča odmah je privukla pažnju reditelja Džoša Olkota, autora Netfliks dokumentarca „Should I Marry A Murderer?“, koji prati njen pakao.

„Kada sam prvi put čuo priču, nisam mogao da verujem da se to zaista dogodilo stvarnoj osobi, a ne da je scenario za film“, rekao je Olkot.

Umesto pravde – usledio novi pakao

Iako je Karolina policiji sve prijavila nekoliko nedelja nakon priznanja, vlastima je trebalo još godinu dana da optuže braću.

Za to vreme ona je sama pokušavala da prikupi dodatne dokaze, tajno snimajući razgovore sa verenikom, pazeći da ništa ne posumnja. Hrabro je nagovorila Makelara da je odvede do improvizovanog groba, gde je tajno obeležila tačno mesto utisnuvši limenku Red Bula u zemlju. Zatim je dojavila policiji Škotske, radeći kao tajni svedok tokom nekoliko iscrpljujućih meseci kako bi prikupila dokaze koji su doveli do hapšenja braće u decembru 2020. godine.

Verovala je da će sve brzo biti rešeno, ali dogodilo se suprotno.

Kada je telo pronađeno, prebačeno je na obdukciju upravo u ustanovu u kojoj je Karolina radila punih 11 godina. Zbog sukoba interesa poslata je na prinudno odsustvo.

Ostala je bez posla, osećala se napušteno i slomljeno.

Vratila se čoveku koji joj je uništio život

U tom periodu ponovo je obnovila vezu sa Mekelarom, preselila se na njegovo imanje i počela da koristi kokain.

„Moj mozak nije mogao da prihvati da je čovek u kog sam se zaljubila ubica“, rekla je Karolina u dokumentarcu.

Dodala je da su imali snažnu vezu, iako je bila potpuno nezdrava.

Na dan suđenja uhapšena i ona

Braća su na kraju uhapšena, ali Karolina nije dobila psihološku podršku kao svedok.

Pretili su joj hapšenjem ukoliko ne bude svedočila protiv njih. Na dan suđenja doživela je panični napad i nije se pojavila u sudu, zbog čega je i sama privedena.

Nakon toga tužilaštvo je odustalo od optužbe za ubistvo protiv Aleksandera i preinačilo je u blaže delo – krivično ubistvo iz nehata.

Kazne za braću

Aleksander Mekelar osuđen je na 12 godina zatvora, dok je njegov brat Robert dobio pet godina i tri meseca zbog pomaganja u prikrivanju zločina.

Obojica se i dalje nalaze u zatvoru u Škotskoj.

Žrtva bio deda koji je vozio bicikl u humanitarne svrhe

Toni Parsons, bivši mornarički oficir, imao je 63 godine kada je stradao. Vozio je humanitarnu biciklističku turu od Fort Vilijama do rodnog Tilikultrija.

Prikupljao je novac za fondaciju koja pomaže obolelima od raka prostate, bolesti koju je i sam ranije pobedio.

Njegova supruga Margaret ranije je rekla:

„Volela sam ga u uniformi. Kad bih ga videla, lice bi mi zasijalo. Bila sam veoma ponosna na Tonija.“

