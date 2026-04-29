Slušaj vest

Bivša zvezda rijalitija "Love Is Blind: Argentina", Santiago Martínez, osuđen je na 15 godina zatvora nakon što je pokušao da ubije svoju bivšu suprugu Emili Seko, koju je upoznao upravo u ovom programu.

Presuda je izrečena u martu, a kako prenose argentinski mediji, njih dvoje su se upoznali 2024. godine, zaljubili se bez prethodnog viđanja i verili, a potom i venčali na građanskoj ceremoniji. Planirali su i drugo venčanje, ali je Emili u februaru 2025. odlučila da raskine odnos, tvrdeći da ju je Martínez fizički zlostavljao i da joj je naneo povrede, uključujući modricu na oku.

Protiv Martíneza su podignute optužbe za pokušaj ubistva, višestruko nasilje i protivpravno lišavanje slobode, za šta je na kraju i osuđen. Emili je u međuvremenu dobila zabranu prilaska, a on je uklonjen iz daljeg učešća u rijalitiju.

U emotivnom intervjuu za Televisión Pública, Seko je opisala traumatične trenutke koje je preživela. Ispričala je da ju je davio i pokušao da uguši jastukom kako ne bi mogla da diše, kao i da joj nije dozvoljavao da napusti prostor. Na kraju je uspela da pobegne i prijavi slučaj policiji.

„Pokušao je da me ubije“, ponavljala je tokom razgovora.

Na društvenim mrežama zahvalila se porodici i bliskim ljudima na podršci koju je dobijala tokom najtežih dana. Istakla je da, iako trauma ne nestaje, oseća da je njen glas konačno saslušan i da polako počinje novi život.

„Bilo je dana punih straha i osećaja izgubljenosti, ali nisam odustala. Danas sam jača, svesnija i neizmerno zahvalna. Moj život počinje iznova“, poručila je.

Govoreći o trenutku izricanja presude, priznala je da se rasplakala od olakšanja.

„Telo mi se treslo. Imala sam osećaj kao da sam skinula ogroman teret sa leđa. Konačno ću moći da spavam i nastavim sa životom, da uživam u njemu za koji sam se borila“, rekla je.

Sa druge strane, Martínez je tokom suđenja negirao da je pokušao ubistvo. U objavi na Instagramu, koju je kasnije obrisao, naveo je da ne opravdava nasilje i da preuzima odgovornost za svoje postupke, ali je odbacio optužbe da je želeo da ubije svoju bivšu suprugu.

(Kurir.rs/People)