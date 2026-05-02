Slušaj vest

Mlada Britanka Patricija Sobanska iskusila je neverovatan životni scenario kada joj je poznavanje medicinske drame pomoglo da prepozna sopstvenu smrtonosnu bolest. Ono što je isprva delovalo kao bezazlena kvržica i obična infekcija, ubrzo se pretvorilo u borbu za život, a ključne odgovore, koje lekari nisu znali jasno da objasne, pronašla je u popularnoj TV seriji.

Kada stručni termini postanu nerazumljivi

Kao devetnaestogodišnjakinja iz okruga Kembridžšir, Patricija je na telu opipala promenu veličine zrna graška. Tek kada joj je koža poprimila žućkastu nijansu, insistirala je na detaljnim bolničkim analizama. Doktori su sumnjali na sarkom ili limfom, ali devojci ti termini nisu značili ništa dok se nije prisetila scena iz omiljenog programa.

U galeriji pogledajte njene fotografije pre i tokom bolesti:

Patricija Sobanska - saznala da ima rak gledajući seriju Uvod u anatomiju

"Bilo je veoma emotivno jer nikada ranije nisam noć provela sama u bolnici i nisam imala nikoga uz sebe. Kada je došao moj otac, lekar nam je saopštio da je u pitanju limfom ili sarkom. Uopšte mu nisam razumela. Znala sam šta je limfom samo zato što sam gledala svoju omiljenu seriju", objasnila je Patricija.

Njena spona sa istinom bila je serija "Uvod u anatomiju". Prateći sudbine junaka u bolnici "Grej Sloun Memorijal", nesvesno je naučila simptome koji su joj spasili život.

"Tada mi je sinulo da možda imam rak. Otac i ja smo samo ostali zatečeni, a potom sam počela da plačem. Nisam znala šta da radim", priznala je ona.

Suočavanje sa teškom dijagnozom

U oktobru 2024. godine potvrđeno je da boluje od agresivnog oblika raka krvi – difuznog b-ćelijskog limfoma. Ovaj redak tip bolesti napada limfni sistem, a manifestuje se kroz bezbolne otoke, noćno znojenje, nagli gubitak kilograma i povremene groznice. Patricija je bila razočarana pristupom medicinskog osoblja koje je isprva pokušalo da ublaži ozbiljnost situacije.

"Nikada mi nisu direktno rekli da imam rak. Samo su se izmotavali. Morala sam sama da tražim informacije na internetu jer nisam dobila potrebne podatke. Čak su me ubeđivali da moj tip bolesti nije toliko ozbiljan. Nije bilo ni traga saosećanju ili empatiji", istakla je.

Put ka oporavku i snaga empatije

Preokret se dogodio prelaskom u specijalizovanu onkološku ustanovu gde je naišla na vrhunsku negu i razumevanje. Više nije bilo potrebe da informacije traži na televiziji, jer su joj stručnjaci postali najveći oslonac. Posebno je izdvojila mlađu medicinsku sestru koja joj je svaku dozu hemoterapije učinila podnošljivijom.

Danas, godinu dana nakon ulaska u remisiju, Patricija slavi život. Njena priča skreće pažnju na važnost komunikacije između pacijenta i lekara. Doktorka Luiz Sojns iz organizacije "Teenage Cancer Trust" naglasila je da je odabir reči presudan u trenucima kada se mladom biću saopštava dijagnoza koja menja sve.

