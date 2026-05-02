Priče o ljubavi koja traje decenijama često imaju onu tihu snagu da nadjačaju sve razlike - i verske, i kulturološke, i one koje ljudi neretko smatraju nepremostivim. Upravo takvi jaki odnosi umeju da podsete koliko su lične odluke često vođene srcem, čak i kada deluju neobično ili neočekivano.

Jedna takva priča pojavila se na društvenoj mreži X, gde je korisnica iz Hrvatske, koja se predstavlja kao "Plivajući Zamajac", podelila neobičnu odluku svoje komšinice (83) muslimanske veroispovesti. Kako je otkrila, nakon što joj je suprug, inače pravoslavac, preminuo, ona sada ima samo jednu želju - da bude sahranjena na istom mestu gde i on. Zbog toga se odlučila na potez koji je mnoge iznenadio.

Foto: Paul Doyle / Alamy / Profimedia

Naime, njihov brak trajao je više od šest decenija, i iako, prema navodima, njen suprug "nije bio neki vernik", sahranjen je po pravoslavnim običajima. Upravo ta činjenica, čini se, bila je presudna da donese odluku da pređe u pravoslavlje.

"Komšinica (85) muslimanka insistirala da se krsti jer želi da se osigura da će kad umre biti na istom mestu sa voljenim pokojnim mužem koji i nije bio neki vernik ali je sahranjen po pravoslavnim običajima. Možda nekom zvuči komično ali mene raspekmezilo", napisala je Hrvatica.

"Pune mi oči suza"

Kratka ispovest kod mnogih izazvala je isto osećanje - oduševljenje, ali i tugu pomešanu sa poštovanjem prema ljubavi koja traje i posle života.

"Jadna žena, pomozite joj da ispuni svoju poslednju želju", "Ja sam jednom pričala sa ženom kojoj je muž umro za vreme kovida. On je bio pravoslavac, ona nije bila vernik... nije bila krštena. Rešila da se krsti. Pitam je otkud sad... kaže umreću i ja i on neće moći da me nađe. Zvučalo mi je blesavo... ali sam plakala kao kiša posle", "Poštovanje. Ona je očuvala tako dugotrajan brak. To su vrednosti", "Pune mi oči suza", nizali su se komentari.

Među komentarima se našao i citat Petra Petrovića Njegoša iz dela Gorski vijenac koji, po mnogima, najbolje oslikava celu situaciju:

"Ćud je ženska smiješna rabota! Ne zna žena ko je kakve vjere; stotinu će promijeniti vjera da učini što joj srce žudi."

(Kurir.rs/ Blic)

