Jedina naslednica Aristotela Onazisa, njegova unuka Atina, pojavila se pre tri meseca u javnosti na pariskoj reviji visoke mode, iznenadivši time baš sve. Odevena u crno, ozbiljnog lica i zagonetnog pogleda, pozirala je okupljenim fotografima, podsećajući sve još jednom na strašnu porodičnu tragediju.

Atina Onazis na Nedelji mode u Parizu Foto: CYRIL PECQUENARD / Sipa Press / Profimedia

Njen dolazak na Nedelju mode ostavio je sve bez reči. U prvom redu, na reviji visoke mode Stefana Rolanda, Atina Onazis, jedina naslednica ogromnog bogatstva Aristotela Onazisa, nosila je crnu pelerina-haljinu do kolena, cipele na štiklu i diskretan nakit.

Atina Onazis na pariskoj Nedelji mode Foto: CYRIL PECQUENARD / Sipa Press / Profimedia

Bio je to klasičan odabir koji je, propraćen frizurom u stilu 60-ih, neodoljivo podsećao na stil Džeki Kenedi Onazis, bivše američke prve dame koja se udala za njenog dedu nakon atentata na Džona F. Kenedija.

Kažu da se Džeki i Atina nikada nisu upoznale. Velika ikona stila 20. veka udala se za drugog supruga 1968. godine, a Aristotel je umro 1975. i iza sebe ostavio ćerku Kristinu kao jedinu naslednicu. Nakon Kristinine smrti 1988. godine, Atina, tada trogodišnja devojčica, odrastala je s očevom porodicom, daleko od bliceva fotoaparata i Grčke, domovine porodice Onazis.

Aristotel Onazis i Džeki Kenedi Foto: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia

Ime je dobila po baki Atini Tini Livanos, prvoj supruzi Onazisa, preminuloj u 45. godini. Sa samo 24 godine u stravičnoj avionskoj nesreći poginuo je pak njen ujak Aleksandar, nakon čega je njen deda oboleo od Miastenije gravis, autoimune bolesti.

Žrtva sopstvenog oca

Uz sve to, kada je, ponovimo, imala samo tri godine, od srčanog udara, kao posledice akutnog plućnog edema s kojim se borila, preminula joj je majka Kristina, a sama Atina postala je, može se tako reći, žrtva sopstvenog oca Tjerija Rusela jer se on svim silama trudio da dobije starateljstvo nad njom da bi mogao da kontroliše njeno nasledstvo.

Dobro je poznato to da su se Kristina i Rusel rastali ubrzo nakon Atininog rođenja, nakon što je Onazisova jedinica otkrila da je suprug vara i da mu je ljubavnica rodila dvoje dece, a upravo je s njom na kraju i odgajao Atinu. Ubrzo nakon njenog 21. rođendana advokati su izgubili bitku u želji da je postave za predsednicu Onazisove fondacije zbog odbora i uprave koji su tvrdili da ona nije dovoljno kvalifikovana za to, te da nije u potpunosti naslednica bogatstva svog dede.

Retko pojavljivanje Atine Onazis Foto: Tim Regas / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Kao da to nije bilo dovoljno, voljenog konja izgubila je tokom skokova na takmičenju, a potom je, nakon 11 godina u braku, njeno obezbeđenje pronašlo supruga Alvara de Mirandu Netoa u njihovom bračnom krevetu na Floridi s belgijskom manekenkom, s kojom se navodno viđao osam od 11 godina braka s Atinom.

To saznanje, koje ju je neodoljivo podsećalo na sve što joj je majka prolazila s ocem, nateralo ju je da momentalno spakuje kofere i odleti u svoj belgijski dom, nakon čega je započela jedna od ružnijih brakorazvodnih parnica.

